Пісний шоколадний кекс з ароматною начинкою: ідеально підходить до ранкової кави

Кекс виходить дуже пухким та ніжним, з приємною кислинкою. Він готується на основі води, проте ніхто навіть не здогадається, що він пісний, пояснює кулінарка Анна Гордєєва.

Інгредієнти: 200 г борошна

100 г цукру

200 мл теплої води (приблизно 40°)

100 мл олії рафінованої (без запаху)

3 ст. л. натурального какао

3−5 ст. л. меду

Щіпка ваніліну або 1 ч л ванільного цукру

Можете додати у начинку горіхи, ягоди, шматочки банану, вишні

Приготування:

До цукру додати ванілін, мед та какао. Якщо мед густий, можете розтопити його на водяній бані. Перемішуємо. Додаємо воду, ще раз перемішуємо. Додаємо частинами борошно. Тісто має бути, як густа сметана. Додаємо начинку або залишаємо без неї. Форму змащуємо олією, викладаємо тісто. Ставимо у попередньо нагріту духовку і печемо при температурі 180° приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряємо проколом зубочисткою або лезом ножа. Готовий кекс при бажанні можна присипати цукровою пудрою.

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