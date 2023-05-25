«Ніжний, здобний і дуже гарний»: кекс з маком, какао та вишнею від Ірини Хлєбнікової (відео)
Відомий фудблогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше розповіла, як приготувати торт «Чебурашка», поділилася рецептом кексу з маком, какао та вишнею.
«Ніжний, здобний та дуже гарний кекс з маком, какао та вишнею. Спробуйте приготувати!» — написала вона.
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 200 г цукрової пудри
- 200 г вершкового масла
- 3 великі яйця
- 2 ст. ложки коньяку
- 10 г розпушувача для тесту
- 2 ст. ложки какао-порошку (15 г)
- 2 ст. ложки маку (20 г)
- 100 г вишні без кісточки
розміри форми — 27×10х8
Як писали «ФАКТИ», раніше Ірина Хлєбнікова поділилася рецептом солодощів, якими пригощають гостей у готелях Туреччини.94
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