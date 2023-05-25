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«Ніжний, здобний і дуже гарний»: кекс з маком, какао та вишнею від Ірини Хлєбнікової (відео)

17:47 25 травня 2023
Кекс з маком, какао та вишнею

Відомий фудблогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше розповіла, як приготувати торт «Чебурашка», поділилася рецептом кексу з маком, какао та вишнею.

«Ніжний, здобний та дуже гарний кекс з маком, какао та вишнею. Спробуйте приготувати!» — написала вона.

Інгредієнти:

- 200 г борошна

- 200 г цукрової пудри

- 200 г вершкового масла

- 3 великі яйця

- 2 ст. ложки коньяку

- 10 г розпушувача для тесту

- 2 ст. ложки какао-порошку (15 г)

- 2 ст. ложки маку (20 г)

- 100 г вишні без кісточки

розміри форми — 27×10х8

Як писали «ФАКТИ», раніше Ірина Хлєбнікова поділилася рецептом солодощів, якими пригощають гостей у готелях Туреччини.

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