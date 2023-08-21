Популярна актриса та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно показала, як виглядала у 19 років, активно спілкується зі своїми шанувальниками на сторінці у соціальній мережі. Нещодавній пост, який написала Лілія, викликав хвилю емоцій у всіх, хто його прочитав.

«Чому я мовчу? — пояснила Ребрик. — Бо я — звичайна людина, яка дуже важко переживає все, що навколо. Немає енергії — зовсім. Тривоги, криваві новини збивають з ніг.

Гинуть люди. Нас бʼють іскандерами, дронами, ракетами, снарядами, закидають вибухівкою.

Життя настільки крихке… За хвилину ДО хтось ще сміється. За хвилину ПІСЛЯ більше ніколи не почути його сміх…

Немає єдиного «рецепту», як вижити у цьому пеклі навколо.

Лише — триматися. Донатити. Не вбивати в собі надію. Чекати Перемогу. … і інколи робити собі паузи. Щоб зібратися, вдихнути і намагатися хоч якось жити далі…"

Слова Лілії відгукнулися у серцях багатьох її шанувальників. У коментарях українці писали, що зараз відчувають те саме.

«Це жахіття нереально виснажує морально, — написали у відповідь. — Дай Боже нашим захисникам сил, мужністі і мудрості якомога швидше закінчити цю кляту рашистську війну».

«Кожне слово відгукується в самому серці», — зізнався шанувальник.

Попри страшні новини та втрати, дописувачі вважають, що треба вірити у ЗСУ, допомагати армії та сподіватися на скорішу перемогу.

«Потрібно якесь тисячне дихання з середині серця дістати та триматися, тому що ми найкраща нація на планеті!» — впевнені у мережі.

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