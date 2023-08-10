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Несподівано: Лілія Ребрик показала, як виглядала у 19 років

19:05 10 серпня 2023
Лілія Ребрик

Популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка нещодавно вперше за час війни виїхала за кордон, активно спілкується зі своїми шанувальниками у соціальній мережі. Під час такої онлайн-зустрічі Лілія відповіла на численні запитання. Одне з них: який колір волосся Лілія має від природи? Адже актрису знають лише білявкою.

Лілія Ребрик, яка не приховує, що їй 42 роки, як відповідь на питання опублікувала фото 23-річної давнини, де їй лише 19 років. На фото майбутню зірку можна впізнати хіба що за усмішкою. Вона була брюнеткою з довгим волоссям.

«Осьо! Тут мені 19 років», — підписала знімок Ребрик.

Також Лілія показала й архівний знімок, який був зроблений під час її весілля з хореографом Андрієм Диким. На фото ведуча та актриса красується у довгій сукні, а її чоловік — у смокінгу. Пара перебуває у шлюбі 12 років і виховує двох донечок. На десятиріччя весілля Лілія зворушливо звернулася до коханого.

«До „Танців з зірками“ ми були лише заочно знайомі: я вела великий турнір з бальних танців, який організовував Андрій Дикий, — згадала акторка. — Хто б міг подумати, що через рік ми будемо в парі танцювати на проєкті „Танці з зірками“, а через два — станемо парою і в житті».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Леся Нікітюк відверто розповіла про свої комплекси.

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