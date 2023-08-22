«Швидкі» мариновані помідори: мерщій готуйте і діліться рецептом з подругами
Якщо ви скучили за смачненькими маринованими помідорками, то вас виручить цей рецепт. Доба, іноді навіть менше, і смачненька закуска до печеної картопельки або м'яса готова, пояснює кулінарка Оксана Ігнатишина.
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів
- 2 цибулинки
- 2 солодких перчини
- 1 головка часнику
- Петрушка, базилік на ваш смак
Маринад: 1 літр води, 6 ст. л. цукру, 2 ст.л. солі, 100 р оцту.
Приготування:
Помідори надрізати навхрест, обдати окропом, зняти шкірку, скласти в ємність, пересипаючи кільцями цибулі, шматочками часнику і солодкого перцю, а також нарізаною зеленню петрушки, можна додати трохи базиліка, шматочок гіркого перцю.
Закип'ятити маринад, залити гарячим наші помідори. І почекати добу.
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