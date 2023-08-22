«Швидкі» мариновані помідори: мерщій готуйте і діліться рецептом з подругами

Якщо ви скучили за смачненькими маринованими помідорками, то вас виручить цей рецепт. Доба, іноді навіть менше, і смачненька закуска до печеної картопельки або м'яса готова, пояснює кулінарка Оксана Ігнатишина.

Інгредієнти: 2 кг помідорів

2 цибулинки

2 солодких перчини

1 головка часнику

Петрушка, базилік на ваш смак Маринад: 1 літр води, 6 ст. л. цукру, 2 ст.л. солі, 100 р оцту.

Приготування:

Помідори надрізати навхрест, обдати окропом, зняти шкірку, скласти в ємність, пересипаючи кільцями цибулі, шматочками часнику і солодкого перцю, а також нарізаною зеленню петрушки, можна додати трохи базиліка, шматочок гіркого перцю.

Закип'ятити маринад, залити гарячим наші помідори. І почекати добу.

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