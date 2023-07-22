36.74 / 37.31 40.93 / 41.68
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Швидкі» помідори з соєвим соусом та часником — чудова альтернатива свіжим овочам

15:32 22 липня 2023
Помідори з соєвим соусом та часником

Після того, як відома українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда поділилася рецептом салату з жовтими помідорами та нектаринами, Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» поділився рецептом швидких помідорів з соєвим соусом і часником. Це чудова альтернатива свіжим овочам на столі.

Інгредієнти:

— 500 г помідорів;
- 1 ріпчаста цибулина;
- 4 зубці часнику;
- 4 ст. л. олії;
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ч. л. рідкого меду;
- 0,5 ч. л. гірчиці;
- 0,5 ч. л. цукру;
- сіль, перець, спеції.

Спосіб приготування:

«Звісно, з домашніх томатів салат вийде смачнішим, але якщо обираєте покупні, старайтеся брати достиглі», — радить Telegram-канал.

1. Помийте їх, виріжте плодоніжку і наріжте на часточки. Почистьте цибулину й зубчики часнику. Цибулю наріжте півкільцями, часник вичавіть крізь часникочавку. Зелень вимийте, просушіть і нашинкуйте.

2. Овочі підготували. Треба зробити маринад. З’єднайте всі вищеописані інгредієнти — олію з соєвим соусом, медом, сіллю, цукром. Олію можна брати соняшникову, але якщо хочеться щось вишуканіше, можете влити оливкову.

3. Наостанок вмішайте гірчицю і чорний мелений перець. Любителі гостренького можуть ще додати будь-які улюблені спеції. Скуштуйте заправку й переконайтеся, що солі й цукру в ній достатньо на ваш особистий смак.

4. На третьому етапі викладіть томати з фітонцидами та зеленню в контейнер, до якого є кришка. Влийте туди маринад. Закрийте кришкою, струсніть, щоб усе перемішалося й відправте до холодильника, щоб замаринувалося на годину мінімум.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати салат із перловкою, помідорами та зеленою цибулею.

54

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Єлена Ісінбаєва

Дворазова олімпійська чемпіонка втекла з росії та сфотографувалася з прапором України

Практичний іспит

Частину водіїв змусять перездавати на права: у МВС розповіли, кому приготуватися

Мурахи

Мурах роз’їдає прямо на очах: реально працюючий спосіб позбутися надокучливої мурашні (відео)

Загарбник

Психічно хворий учасник «сво» захопив котедж у підмосков'ї та дав бій поліції

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту