Європа підтримала Україну: лідери 11 країн в Афінах висловилися за територіальну цілісність нашої держави

Лідери 11 країн південно-східної Європи під час Балканського саміту у Греції підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Про це повідомляє CNN Greece.



Згідно з декларацією, країни висловили свою непохитну підтримку «незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії».

У документі також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна та Молдова, які географічно прилягають до країн-членів ЄС, поділяють спільну європейську спадщину, і «як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі, важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї».

«Вторгнення рф в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний момент для безпеки, миру і стабільності нашого європейського континенту», — йдеться в декларації.

У документі також наголошується, що «закони та принципи, які так довго сприяли стабільному і передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стали свідками прояву руйнівних наслідків ревізіонізму».

«Ми погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності», — зазначено в декларації.

Документ підписали 11 лідерів у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн:

- президент Сербії Александар Вучич;

- президент Молдови Майя Санду;

- президент України Володимир Зеленський;

- президент Чорногорії Яков Мілатович;

- прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс;

- прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку;

- прем’єр-міністр Косово Альбін Курті;

- голова Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряна Кришто;

- прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський;

- прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков;

- прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Нагадаємо, вчора, 21 серпня, президент Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч з президентом Греції Катеріною Сакелларопулу. Під час зустрічі вони обговорили поточний стан справ на передовій та безпекову ситуацію в регіоні з огляду на продовження війни рф проти України.

Як повідомляли «ФАКТИ», 7 серпня під час зустрічі у Саудівській Аравії країни Глобального півдня, які брали участь у саміті, теж беззаперечно підтримали пункт про територіальну цілісність України.

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