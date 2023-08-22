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«Просто обожнюю»: рецепт омлета на пару від Тетяни Литвинової

14:15 22 серпня 2023
Тетяна Литвинова

Відома кулінарка Тетяна Литвинова є прихильнецею здорового харчування. Тому у переліку її улюблених страв є омлет на пару.

Як відомо, це чудова страва для сніданку, яка насичує організм необхідною кількістю калорій.

Кулінарка згадує, що таким омлетом її годували в дитинстві. А страви з дитинства — найсмачніші.

Омлет на пару

Продукти:
Яйця 8 шт,
Молоко 200 г,
Сіль за смаком
Масло 40 г

Приготування:

Змішати яйця з молоком та сіллю.

Викласти на дно миски пергамент змочений водою. Змастити миску розтопленим маслом і додати решту до омлетової основи.

Перелити масу до миски й поставити готувати на водяну баню із закритою кришкою.

«Смакує він неймовірно. Омлет виходить ніжним та повітряним, наче хмаринка. Водночас добре він насичує, що особливо важливо перед довгим робочим днем», — зазначає кулінарка.

А відомий шеф-кухар Алекс Якутов пропонує на сніданок приготувати ще одну страву з яєць — шакшуку по-українськи.

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