«Просто обожнюю»: рецепт омлета на пару від Тетяни Литвинової
Відома кулінарка Тетяна Литвинова є прихильнецею здорового харчування. Тому у переліку її улюблених страв є омлет на пару.
Як відомо, це чудова страва для сніданку, яка насичує організм необхідною кількістю калорій.
Кулінарка згадує, що таким омлетом її годували в дитинстві. А страви з дитинства — найсмачніші.
Омлет на пару
Продукти:
Яйця 8 шт,
Молоко 200 г,
Сіль за смаком
Масло 40 г
Приготування:
Змішати яйця з молоком та сіллю.
Викласти на дно миски пергамент змочений водою. Змастити миску розтопленим маслом і додати решту до омлетової основи.
Перелити масу до миски й поставити готувати на водяну баню із закритою кришкою.
«Смакує він неймовірно. Омлет виходить ніжним та повітряним, наче хмаринка. Водночас добре він насичує, що особливо важливо перед довгим робочим днем», — зазначає кулінарка.
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