Не страва, а пісня: шеф-кухар Якутов і співак Пупо розповіли, як приготувати шакшуку по-українськи
Шакшука — страва з яєць, смажених в соусі з помідорів, перцю чилі та цибулі, яку дуже любляють у сім'ї Алли Пугачової та Максима Галкіна.
Не менше ця страва популярна і серед українців. А про те, як готувати шакшуку по-українськи, розповів шеф-кухар Алекс Якутов, відомий нашим співгромадянам по шоу «Пекельна кухня» та «На ножах».
Для музичного супроводу процесу приготування страви він вибрав композицію зірки італійської естради 80-х років Пупо.
Шакшука:
Інгредієнти:
Часник — 4 зуб.
Цибуля порей — 1 шт.
Перець ратунда — 3 шт.
Чорний перець
Лавровий лист
Гвоздика
Кориця
Паприка копчена
Кардамон
Томати — 1 кг.
Зелений перець
Стебло кінзи
Сіль
Цукор
ЯЙця — 6 шт.
Зелена цибуля
Кінза
Чилі
Страчателла
Чібата
Оливкова олія
Процес приготування:
Коментатори пишуть, що шакшука Якутова прекрасна, це не страва, а пісня.
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