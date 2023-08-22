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Не страва, а пісня: шеф-кухар Якутов і співак Пупо розповіли, як приготувати шакшуку по-українськи

9:19 22 серпня 2023
шакшука

Шакшука — страва з яєць, смажених в соусі з помідорів, перцю чилі та цибулі, яку дуже любляють у сім'ї Алли Пугачової та Максима Галкіна.

Не менше ця страва популярна і серед українців. А про те, як готувати шакшуку по-українськи, розповів шеф-кухар Алекс Якутов, відомий нашим співгромадянам по шоу «Пекельна кухня» та «На ножах».

Для музичного супроводу процесу приготування страви він вибрав композицію зірки італійської естради 80-х років Пупо.

Шакшука:

Інгредієнти:

Часник — 4 зуб.

Цибуля порей — 1 шт.
Перець ратунда — 3 шт.
Чорний перець
Лавровий лист
Гвоздика
Кориця
Паприка копчена
Кардамон
Томати — 1 кг.
Зелений перець
Стебло кінзи
Сіль
Цукор
ЯЙця — 6 шт.
Зелена цибуля
Кінза
Чилі
Страчателла
Чібата
Оливкова олія

Процес приготування:

Коментатори пишуть, що шакшука Якутова прекрасна, це не страва, а пісня.

Нагадаємо, раніше відомий кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом смачних маринованих помідорів за рецептом своєї мами.

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