Салат із динею та козячим сиром: легкий шлейф літа, що минає
Цей салат готується в невеликих кількостях, коли хочеться чогось особливого. Він може стати чудовою ідеєю для вечері або денного перекусу. Поєднання смаків у ньому дивовижне. А післясмак — легкий шлейф літа, що минає, адже сезон дині, на жаль, дуже короткий.
Відома кулінарка Елла Іванова з Кривого Рогу поділилася рецептом ласощів. Раніше кулінарка пропонувала приготувати брускетту з м'яким сиром і малиною.
- Цей салат має незвичайний смак, а готується легко, — каже Елла Іванова. — Крім того він дуже яскравий, як саме літо. Приготувати ласощі під силу кожному. Можливо, ви захочете це зробити не раз. Усі інгредієнти беремо в тій кількості, яка вам подобається.
Салат із динею та козячим сиром
- Диня
- Прошуто (або тонко нарізаний балик)
- Козячий сир
- Базилік і м'ята
Для заправки
- 2 столові ложки рослинної олії
- Сіль
- 1 чайна ложка меду
- 1 столова ложка лимонного соку
- Чорний перець
Диню порізати на слайси, доповнити прошуто або тонко нарізаним баликом і шматочками сиру. Додати листя м'яти та базиліку. Заправити медово-лимонним соусом, змішавши сік лимона і мед. Посолити та поперчити!
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової