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Салат із динею та козячим сиром: легкий шлейф літа, що минає

22:32 23 серпня 2023
Салат з динею та козячим сиром

Цей салат готується в невеликих кількостях, коли хочеться чогось особливого. Він може стати чудовою ідеєю для вечері або денного перекусу. Поєднання смаків у ньому дивовижне. А післясмак — легкий шлейф літа, що минає, адже сезон дині, на жаль, дуже короткий.

Відома кулінарка Елла Іванова з Кривого Рогу поділилася рецептом ласощів. Раніше кулінарка пропонувала приготувати брускетту з м'яким сиром і малиною.

- Цей салат має незвичайний смак, а готується легко, — каже Елла Іванова. — Крім того він дуже яскравий, як саме літо. Приготувати ласощі під силу кожному. Можливо, ви захочете це зробити не раз. Усі інгредієнти беремо в тій кількості, яка вам подобається.

Салат із динею та козячим сиром

  • Диня
  • Прошуто (або тонко нарізаний балик)
  • Козячий сир
  • Базилік і м'ята

Для заправки

  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Сіль
  • 1 чайна ложка меду
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • Чорний перець

Диню порізати на слайси, доповнити прошуто або тонко нарізаним баликом і шматочками сиру. Додати листя м'яти та базиліку. Заправити медово-лимонним соусом, змішавши сік лимона і мед. Посолити та поперчити!

Смачного!

Нагадаємо рецепт шоколадних цукерок із кіноа.

Фото з альбому Елли Іванової

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