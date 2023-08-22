Салат із динею та козячим сиром: легкий шлейф літа, що минає

Цей салат готується в невеликих кількостях, коли хочеться чогось особливого. Він може стати чудовою ідеєю для вечері або денного перекусу. Поєднання смаків у ньому дивовижне. А післясмак — легкий шлейф літа, що минає, адже сезон дині, на жаль, дуже короткий.

Відома кулінарка Елла Іванова з Кривого Рогу поділилася рецептом ласощів. Раніше кулінарка пропонувала приготувати брускетту з м'яким сиром і малиною.

- Цей салат має незвичайний смак, а готується легко, — каже Елла Іванова. — Крім того він дуже яскравий, як саме літо. Приготувати ласощі під силу кожному. Можливо, ви захочете це зробити не раз. Усі інгредієнти беремо в тій кількості, яка вам подобається.

Салат із динею та козячим сиром Диня

Прошуто (або тонко нарізаний балик)

Козячий сир

Базилік і м'ята Для заправки 2 столові ложки рослинної олії

Сіль

1 чайна ложка меду

1 столова ложка лимонного соку

Чорний перець

Диню порізати на слайси, доповнити прошуто або тонко нарізаним баликом і шматочками сиру. Додати листя м'яти та базиліку. Заправити медово-лимонним соусом, змішавши сік лимона і мед. Посолити та поперчити!

Смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової



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