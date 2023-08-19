Шоколадні цукерки з кіноа: легко приготувати в домашніх умовах

Напевно, багато хто пробував у кафе та ресторанах цукерки ручної роботи. Як правило, вони смачні та незвичайні, але коштують дуже дорого. А якщо купити кілька цукерок, то сума вийде значна. Але ж подібні цукерки можна приготувати і в домашніх умовах. Чи не думали ви про це?

А робиться це просто. Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, якщо цукерки з кіноа вам сподобаються, спробуйте приготувати й інші різновиди — наприклад, з цукатами або горішками. Творчість — велика сила!

— Якось я купила шоколадні цукерки з кіноа, і їхній смак мені дуже сподобався, — каже Елла Іванова. — І я вирішила приготувати їх сама. Вийшло дуже смачно.

Шоколадні цукерки з кіноа Потрібні лише два інгредієнти — шоколад та кіноа. Кіноа відварити до готовності. Охолодити. Розтопити шоколад на водяній бані. Поєднати на пергаменті кіноа з шоколадом, надати бажану форму і дати застигнути в холодильнику. Усі інгредієнти беруться у кількості до смаку. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти капкейків із фруктово-ягідною начинкою від кондитерки Наталії Берладін та шоколадної ковбаски з сиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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