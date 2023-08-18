Брускетта з м'яким сиром та малиною: ідеально до чаю чи кави

Брускета — італійська закуска, в основі якої хрусткий хліб. Його можна, наприклад, натерти часником і змастити оливковою олією — і це вже буде смачно. У ресторанах брускету доповнюють лососем, прошуто чи сиром, а також зеленню.

Зараз же, в сезон ягід, можна приготувати десертну брускету. Вона ідеально підійде до чаю або кави і стане чудовою альтернативою тістечку, тортику чи пирогу.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Люблю такі прості рецепти, — каже Елла Іванова. — Брускета з малиною гарна, як картина, а смак має ніжний. Ці ласощі смачні і ситні, а готуються простіше простого. Почастуйте ними рідних та близьких — вони будуть у захваті. Подавайте брускету з малиною до зеленого чи чорного чаю. Також вона ідеальна до кави.

Брускета з малиною та горіхами Цільнозерновий хліб

М'який сир

Малина

Мед

Горіхи

Хліб підсмажити в тостері до хрусткої скоринки. Доповнити м'яким сиром, малиною, горіхами та медом. Прикрасити м'ятою.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти брускети з томатами та твердим сиром, а також фруктово-ягідного салату «Яскраві фарби липня», який треба подавати охолодженим.

Фото з альбому Елли Іванової

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