За його життя боролись майже 6 місяців: після важких поранень помер боєць з Вінниччини

Розпочата кровава жорстока агресія російськими вбивцями продовжує щодня приносити в українські родини нестерпний біль та безмежне горе. У Кисляку на Вінниччині поховали воїна Юрія Березняка. Йому назавжди 48 років…

«Юрій родом з Луганщини, але дитиною переїхав з батьками на Поділля, — повідомляє Гайсинська міська рада. — Після закінчення школи працював різноробочим у колгоспі, згодом на фермерському господарстві. Після смерті батьків проживав з молодшим братом. Юрій був добрим за натурою і дуже працьовитим. В селі не одна родина зверталися до нього по допомогу, і він нікому не відмовив і завжди приходив на допомогу. В 2015—2016 роках Юрій Березняк брав участь в антитерористичній операції на Сході України. Отримавши складні захворювання, довго лікувався».

У серпні 2022 захисник знову був мобілізований до лав ЗСУ та виконував бойові завдання. Службу проходив солдатом- стрільцем у складі 59 ОМбр імені Якова Гандзюка.

7 березня 2023 року воїн отримав мінно-вибухову травму під час виконання бойового розпорядження поблизу населеного пункту Невельське Донецької області. Майже пів року захисник боровся за життя, але 17 серпня його серце зупинилося в хірургічному відділенні Гайсинської лікарні.

Поховали бійця зі всіма військовими почестями на кладовищі у селі Кисляк на Алеї Слави. У мить останнього прощання звучав Державний Гімн України та триразовий збройний салют…

Раніше «ФАКТИ» писали, 13 серпня на Вінниччині поховали військовослужбовця Вадима Чабана, який загинув ще 24 лютого 2022 року, виконуючи свій військовий обов'язок, при обороні Херсонської області.

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