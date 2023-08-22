Краще триматися від них подалі: названо найненадійніші маленькі автомобілі

Автомобілі класу компакт-карів (малолітражки) вважаються одним з найпопулярніших на світовому ринку, оскільки їх пропонують за вкрай доступними цінами. Але далеко не всі вони здатні забезпечити безпроблемну експлуатацію протягом тривалого часу.

Які з малолітражок є найгіршими з погляду надійності, встановили аналітики британського журналу «WhatCar», які базувалися на скарги власників таких машин на їхню технічну частину за останні 2 роки, пише видання wheel-news.

Отже, антирейтинг очолив Citroen C3 (рейтинг надійності — лише 53%), який виявилася найпроблемнішим автомобілем у своєму класі. Така погана оцінка машини обумовлена далеко не кількістю несправностей, оскільки на поломки скаржилися лише 26% респондентів, а їх серйозністю, що змушувало залишати C3 у сервісі на тривалий ремонт. Найбільше нарікань сипалося на гальмівну систему хетчбека, і навіть її кондиціонер.

Citroen C3

Друге місце посів Ford Fiesta (65,5%). Власники цієї моделі були розчаровані широким списком проблем, що включає неприємності з кузовом, вихлопною системою та підвіскою.

Ford Fiesta

Першу трійку антилідерів закриває Nissan Micra (його рейтинг надійності — 66,4%). Аж 47% власників таких машин ремствували на ті чи інші проблеми, пов’язані з автомобілем. За 2 роки найчастіше у ньому виходили з ладу електрика, безпосередньо пов’язана з двигуном.

Nissan Micra

На четвертому місці опинився дизельний Ford Fiesta (70,3%). Дизельні версії шостого покоління Ford Fiesta продемонстрували себе в цьому дослідженні набагато гірше, ніж їх бензинові аналоги. Третина власників малолітражок, які працюють на «важкому паливі», розповіли про проблеми в їхніх машинах із двигуном, гальмами, акумулятором, паливною системою, сидіннями, кермом та внутрішнім оздобленням.

І замикає п'ятірку найменш надійних — бензинові Mini Hatchback (71,5%). Не вдасться уникнути великих рахунків за ремонт і з бензиновими хетчбеками Mini, які, якщо вірити словам їхніх власників, страждають від несправностей, пов’язаних із двигуном. Крім того, власники таких машин скаржаться на ламкі кондиціонери, акумулятори, гальма, електрику, паливну систему, коробку передач та вихлопну систему.

Нагадаємо, раніше було складено ТОП-5 маленьких позашляховиків 2023 року.

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