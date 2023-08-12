Головне — безпека для дітей і дорослих: в США назвали найнадійніші сімейні автомобілі

При виборі автомобіля для всієї сім'ї потенційного покупця окрім ціни цікавить, звичайно, його місткість і, без сумніву, надійність. Адже безпека повинна гарантуватись не тільки для дорослих, а й найменших пасажирів.

Які саме машини у цьому класі здатні забезпечити її — вирішили з’ясувати журналісти із США. У своєму дослідженні, яке наводить український ресурс WheelNews, експерти орієнтувалися на оцінки прогнозованої надійності, які щороку виставляє автомобілям місцеве аналітичне видання J.D.Power.

Chevrolet Suburban

Оцінка надійності — 75 балів із 100

Загальна оцінка — 8,2 із 10

Великий трирядний позашляховик, здатний перевозити не лише 7, а й навіть 9 пасажирів. Авто має значний простір в салоні і багажнику, а також потужні мотори, що видають до 420 кінських сил.

Hyundai Tucson

Володар нагороди «Кращий компактний сімейний кросовер»

Оцінка надійності — 77 балів із 100

Загальна оцінка — 8,5 із 10

Корейський «паркетник» у 2023 році отримав нагороду «Кращий компактний сімейний кросовер», адже його місткість вважається однією з найвищих у класі, а лінійка двигунів забезпечує помірну витрату палива та адекватне прискорення.

Kia EV6

Оцінка надійності — 77 балів із 100

Загальна оцінка — 8,7 із 10

Один із найкращих сімейних автомобілів, що працюють на електриці, крім своєї високої надійності здатний забезпечити ще й вражаючий рівень безпеки. А ще він дуже швидкий завдяки електромотору, потужність якого може досягати 576 кінських сил.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe в русі

Оцінка надійності — 79 балів із 100

Загальна оцінка — 8,3 із 10

Середньорозмірний кросовер має відмінне співвідношення ціна/якість. Його оснащення включає практично всі функції, які необхідні для комфортних сімейних поїздок.

Toyota Highlander (гібрид)

Оцінка надійності — 81 бал зі 100

Загальна оцінка — 8,1 із 10

Коли мова заходить про витрати на паливо, одним із найкращих у цьому відношенні сімейних машин є Highlander Hybrid. Автомобіль зарекомендував себе не тільки як дуже надійний, а й комфортний і технологічний.



Honda Odyssey

Honda Odyssey розрахований на велику сіи'ю

Оцінка надійності — 81 бал зі 100

Загальна оцінка — 9,0 із 10

Машина, яка з самого початку проектувалася під експлуатацію великими сім’ями. До того ж має у своєму оснащенні безліч незамінних електронних помічників водію, без яких уявити хороший сімейний автомобіль дуже складно (моніторинг сліпих зон, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль та пом’якшення наслідків з’їзду з дороги).

Toyota Camry (гібрид)

Оцінка надійності — 84 бали зі 100

Загальна оцінка — 8,5 із 10

Відмінний варіант для тих, хто віддає перевагу кросоверам і мінівенам місткі седани. Гібридні «Камрі», як і чисто бензинові машини, славляться своєю видатною надійністю, але на додаток до цього мають мізерну витрату палива. Крім того, вони мають місткий салон, в якому з великим комфортом можуть розміститися навіть максимально високі люди.

Kia K5

Оцінка надійності — 84 бали зі 100

Загальна оцінка — 8,3 із 10

Цей седан Kia зібрав у 2023 році відразу дві нагороди: «Найкращий автомобіль середнього розміру за свої гроші» та «Найкращий середньорозмірний автомобіль для сімей». Домогтися цього йому вдалося не лише завдяки своїй безвідмовності, але також комфортній підвісці та просторому салону.

Kia Telluride

Оцінка надійності — 85 балів із 100

Загальна оцінка — 8,3 із 10

Абсолютним лідером з погляду надійності в класі сімейних машин американці назвали великий кросовер Kia з трирядним салоном, що вміщує до восьми (!) людей. Користувачі хвалять його не лише за відсутність технічних проблем, а й за приємну роботу підвіски, потужні двигуни та якісний інтер’єр.

Не зайвим буде також звернути увагу на ТОП-10 «вічних» автомобілів, в якому враховано кількість поломок, які виникали протягом 500 000 кілометрів пробігу, а також вартість запчастин і ремонту.



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