Дев'ятеро людей загинули у легковику, що зіткнувся з вантажівкою у Вінницькій області (фото)

На Вінничині, як нещодавно і в Черкаській області, сталася серйозна ДТП, яка забрала людьскі життя.

Обласна поліція встановлює обставини пригоди, під час якої загинули дев'ятеро людей.

Наразі відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні поблизу села Бродецьке Хмільницького району — там «ВАЗ» зіткнувся з вантажним автомобілем DAF.

Фото поліції

За попередніми даними поліції, загинули водій легковика та 8 його пасажирів, у тому числі й діти.

Правоохоронці встановлює обставини ДТП.

Нагадаємо, що днями у мережу потрапили кадри, на яких автівка під керуванням поліцейського двічі переїхала жінку похилого віку та поїхала з місця ДТП.

Фото ГУ НП Вінницької області





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