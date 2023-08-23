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Події

Дев'ятеро людей загинули у легковику, що зіткнувся з вантажівкою у Вінницькій області (фото)

10:47 23 серпня 2023
ДТП

На Вінничині, як нещодавно і в Черкаській області, сталася серйозна ДТП, яка забрала людьскі життя.

Обласна поліція встановлює обставини пригоди, під час якої загинули дев'ятеро людей.

Наразі відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні поблизу села Бродецьке Хмільницького району — там «ВАЗ» зіткнувся з вантажним автомобілем DAF.

Фото поліції

За попередніми даними поліції, загинули водій легковика та 8 його пасажирів, у тому числі й діти.

Правоохоронці встановлює обставини ДТП.

Нагадаємо, що днями у мережу потрапили кадри, на яких автівка під керуванням поліцейського двічі переїхала жінку похилого віку та поїхала з місця ДТП.

Фото ГУ НП Вінницької області


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