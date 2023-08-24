Подумайте, чи маєте достатньо доказів: що слід знати про зміну розміру аліментів

Справи про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей є одними із найпоширеніших серед сімейних спорів. Нагадаємо, що тим, хто не платить аліменти, можуть відмовити у наданні субсидії з оплати комуналки. Чинним сімейним законодавством передбачено, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.

Тобто, умовно всі справи про зміну розміру аліментів можна умовно поділити на дві категорії: справи про збільшення розміру аліментів та справи про зменшення розміру аліментів, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова та пропонує розглянути кілька випадків. До речі, раніше адвокатка пояснювала про зміни в законодавстві щодо розлучення під час вагітності жінки, яка стала жертвою домашнього насильства.

«Наприклад, платник аліментів раніше офіційно не працював, жив за рахунок тимчасових заробітків та сплачував аліменти на утримання неповнолітньої дитини в мінімальному розмірі. Через певний час після винесення рішення суду про стягнення з нього аліментів на утримання дитини він офіційно працевлаштувався, почав отримувати чималий стабільний дохід, у власності в нього з’явилося рухоме, нерухоме майно. Тоді як стягувач аліментів не працює та знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення останньою трьохрічного віку, яка народилася у неї в новому шлюбі.

В такому випадку стягувач аліментів має право на звернення до суду із позовом про збільшення розміру аліментів.

Або ж навпаки, платник аліментів мав офіційну роботу та гарну заробітну плату, за рішенням суду сплачував аліменти в досить немаленькому розмірі, проте у зв’язку із військовим станом в Україні втратив роботу, житло, рівень доходу впав, та й на додачу в новій його сім`ї народилася дитина, і, відповідно, в нього вже не має фінансової можливості сплачувати аліменти дитині від попереднього шлюбу в тому розмірі, в якому він сплачував раніше.

В такому випадку платник аліментів має право на звернення до суду з позовом про зменшення розміру аліментів".

Найчастішою підставою для звернення до суду з позовом про збільшення чи зменшення розміру аліментів є саме створення стягувачем чи платником аліментів нової родини та народження нових дітей, додає адвокатка. Але сам по собі факт створення нової родини і народження нової дитини не є обов’язковою підставою для збільшення/зменшення розміру аліментів, що сплачуються на дитину від попереднього шлюбу.

«Окрім факту народження нової дитини, боржник чи стягувач аліментів повинен також довести суду і надати відповідні докази на підтвердження того, що його матеріальний стан погіршився.

Тому, не зважаючи на те, чи бажаєте збільшити чи зменшити розмір аліментів в першу чергу необхідно проаналізувати ситуацію, визначити, чи відповідають ваші вимоги закону та чи достатньо доказів як на підтвердження вимог".

Раніше «ФАКТИ» публікували поради адвокатки щодо оскарження постанови ВЛК.

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