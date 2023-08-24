Туалети без дверей: на Київщині виник скандал через дивні «кабінки» в гімназії

Під час війни всі працюючі навчальні заклади повинні мати укриття, в яких би могли під час тривоги перебувати діти й вчителі. Перед початком 1 вересня проходить перевірка готовності шкіл до роботи.

Через «готовність» однієї з шкіл Обухівського району Київської області до нового навчального року виник скандал.

Про це пише OBOZREVATEL з посиланням на соціальні мережі. Де саме знаходиться ця школа, журналісти не повідомляють.

«Я думала, що мене вже не можна здивувати, але виходить можна. На даний час по всій Україні проходять перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року, і Обухівська громада теж не виключення. Не знаю який акт складе комісія по даному навчальному закладу (гімназії), в якому знаходяться такі туалетні кімнати (як на фото)», — цитують журналісти учасницю дискусії у соцмережі.

На опублікованих фото можна побачити, що у цьому навчальному закладі досі є туалетні кабінки старого зразка. Крім того, вони не мають дверей. Користувачі соцмереж негативно відреагували на такі «зручності» для дітей.

«От цікаво, цей „прекрасний“ туалет винятково для користування учнями? Чи керівництво школи і вчителі також мають можливість справляти свою людські потреби тільки там? І якщо виявиться, що таки так, і окремі туалети для „ізбранних дуп“ в школі є, то рішення даного питання дуже просте», — підкреслив один із дописувачів.

Про те, як буде відбуватись навчання у школах України з 1 вересня, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://www.facebook.com

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