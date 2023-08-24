«Він вийде не тому, що Балога»: затримано учасника дорожнього конфлікту в Ужгороді, після якого помер молодий лікар

Минулого тижня Закарпаття, де чоловік вбив 80-річного батька, шокувала ще одна смерть — молодого лікаря-кардіохірурга Івана Турока, якого побили до смерті через конфлікт на дорозі. Сам інцидент трапився ще десятого серпня. Пізно ввечері, коли Іван Турок їхав своїм авто по вулиці Баб'яка в Ужгороді, у нього стався конфлікт з водієм іншої машини. Словесна суперечка закінчилася тим, що водій іншого авто завдав Івану кілька ударів, внаслідок чого лікар зазнав несумісних із життям травм. Іван шість днів був у комі, після чого помер. Людина, яка його побила, з місця події поїхала, залишивши Івана вмирати на дорозі. Пізніше його затримали — і з'ясувалося, що це був 23-річний син колишнього народного депутата.

«Після першої операції він обіймав зі сльозами радості усіх в операційній: «Я врятував людину!»

Подробиці того, що сталося увечері 10 серпня, зараз можна дізнатися лише зі слів свідків, опитаних поліцією. У пресслужбі Головного управління Нацполіції Закарпатської області повідомили, що Іван Турок їхав автомобілем Skoda. Почалося все зі словесної суперечки з водієм Volkswagen Touareg:

«Суперечка переросла в штовханину, в ході якої водій позашляховика, за попередніми даними, отриманими з показань свідків і записів камер спостереження, завдав ударів водію Skoda. Після цього останній впав на землю і знепритомнів, а інший учасник конфлікту залишив місце події. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення».

Людина, яка завдала Іванові ударів, з місця події поїхала. Цікаво, що невдовзі, коли поліцейські стали встановлювати причетних і свідків, несподівано з'явився 24-річний хлопець, який заявив, що нібито він був за кермом Volkswagen і він побив Івана. Але потім з'ясувалося, що він збрехав, взявши на себе чужу провину.

Місце злочину

— У ході досудового розслідування співробітники кримінальної поліції провели низку оперативних заходів та встановили, що ця людина дала слідству неправдиві свідчення, — розповіли у пресслужбі поліції. — Поліцейські встановили справжнього фігуранта справи: ним виявився 23-річний мукачівець. Підговоривши знайомого, зловмисник намагався уникнути відповідальності за скоєне.

До скупої характеристики «23-річний мукачівець» незабаром додалися цікавіші факти. Наприклад, те, що це був син екснардепа Павла Балоги. Незабаром його затримали, а потім узяли під варту.

Тим часом Іван Турок після шести днів боротьби за життя помер, не приходячи до тями. Виявилося, що багато років тому у житті Івана вже була ситуація, коли він дивом залишився живим. Він тоді потрапив в аварію, отримав тяжку травму голови та кілька місяців провів у комі. Але потім прийшов до тями, пройшов реабілітацію, відновився. Близькі друзі Івана кажуть, що цей випадок лише зміцнив бажання Івана стати лікарем.

— Він хотів рятувати людські життя, як лікарі колись його врятували, — розповіла «ФАКТАМ» однокурсниця Івана Олена. - Одному Богу відомо, яких зусиль йому вартувало відновитись після травми. З того часу в його голові стояла титанова пластина. Але це не завадило йому навчитися на лікаря, стати кардіохірургом. Іван був одним із найнаполегливіших, працьовитих і порядних людей, яких я знала. Він ніколи не був агресивним, намагався уникати конфліктів. У мене в голові не вкладається те, що сталося. Кажуть, там був конфлікт із серії «хтось когось підрізав». Але ж ким треба бути, щоб через це вбити людину?!

— Іван справді був дуже добрим та позитивним хлопцем, — розповіла «ФАКТАМ подруга родини загиблого Мирослава Турок. — Я його знаю змалку. Він дуже добре навчався, мав усі шанси вступити до будь-якого університету країни — він був успішним у всіх напрямках. Вибрав медицину. Іван ще у школі говорив про те, наскільки важливою є професія лікаря.

Через ту страшну аварію він не відразу зміг закінчити виш. Але не здався, не зламався, досяг свого. Він був дуже сильною та цілеспрямованою людиною. І я жодного разу не бачила Івана в якомусь конфлікті чи перепалці. Йому було не до цього, він завжди був сконцентрований на роботі. Ми говорили, що він змушував людські серця битися наново — у прямому сенсі цього слова. А ще він дуже любив свою родину. У нього залишилися дружина та син, якому лише рік. Його дружина поки що не готова розмовляти з журналістами — можете уявити її стан… Те, що трапилося, для всіх нас стало шоком.

Щемливий відгук-спогад про Івана Турока написав у фейсбуці його колега, завідувач відділення кардіології Лікарні Святого Мартіна Богдан Мацюк:

«Ми познайомились з Іваном в Мукачеві літом 2022 року. Молодий лікар, енергійний, порядний та розумний, уважний до пацієнтів та колег. За рік роботи у відділенні він пройшов великий розвиток як спеціаліст, я пам'ятаю, як він за чотири місяці вже зробив свої перші самостійні операції — стентування судин серця, як після першої операції він обіймав зі сльозами радості на очах усіх в операційній. «Я врятував людину!» — це були його слова. Порятунок життя людини — від цього душа лікаря окрилена, готова злітати до небес. Це неперевершене відчуття.

Він зміг прооперувати багато закарпатців, з інфарктом міокарду та у кардіогенному шоці, коли від смерті їх відділяли години, для них він став рятівником — янголом, він їм дав ще один шанс на життя…

Іван був доброю людиною з чистим серцем, він так багато років провів у бажанні стати лікарем, стати хірургом. Уявіть собі, що людина впродовж років, не місяців, ходила на денну роботу потім на чергування, а йому за це не давали можливість розкритись, жодного шансу… і тільки в Мукачеві він зміг знайти колектив, в якому став успішним лікарем. Він добився свого, він почав оперувати, і я дуже радий, що став для нього вчителем, а він став вчителем для мене — якщо ти чогось хочеш, то мусиш терпіти всі труднощі та, зціпивши зуби, йти до своєї мети. Я пишаюся тим, що зустрів таку людину".

Для багатьох закарпатців Іван став рятівником - янголом, він дав їм ще один шанс на життя

Ужгородський міськрайонний суд заарештував підозрюваного на 60 діб без можливості внесення застави

Після того, як Іван Турок помер у лікарні, кримінальну справу перекваліфікували, та зараз провадження відкрито відразу за двома статтями Кримінального кодексу: «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого» та «Залишення в небезпеці». Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Порушено кримінальну справу й щодо хлопця, який намагався взяти його провину на себе — за надання свідомо неправдивих свідчень.

18 серпня Ужгородський міськрайонний суд заарештував підозрюваного на 60 діб без можливості внесення застави. Сам підозрюваний під час судового засідання своєї провини не визнав і висловив сподівання, що той факт, що його дружина перебуває на четвертому тижні вагітності, може бути для нього пом'якшувальною обставиною.

«В обґрунтування застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сторона обвинувачення серед іншого зазначила ризик незаконного впливу на свідків, дружину потерпілого та інших учасників. Оскільки в ході досудового розслідування встановлено намагання підозрюваного схилити іншу особу до надання завідомо неправдивих свідчень щодо обставин події, а також наявність у підозрюваного документів, що, відповідно до системи „Шлях“, дозволяють покинути країну», — сказано на фейсбук-сторінці Ужгородського міськрайонного суду.

Як повідомляє «Суспільне», адвокат підозрюваного заявив, що оскаржуватиме постанову про арешт його підзахисного.

— Чи подали вони апеляцію, ми поки що не знаємо, — повідомив «ФАКТАМ» адвокат сім'ї загиблого Владислав Мухомедьянов. — Дуже ймовірно, що вони це зроблять. Ми вважаємо ухвалу про арешт підозрюваного абсолютно справедливою та сподіваємося, що якщо й буде апеляційний суд, то він залишить її у силі. Щодо розслідування, то воно триває, призначено низку необхідних експертиз. З матеріалами справи нас поки що не знайомлять. Наскільки мені відомо, всі свідки події встановлені та опитані. Експертизи повинні дати відповіді на багато критично важливих питань, таких як ступінь і характер завданих загиблому тілесних ушкоджень та багато іншого.

Сам підозрюваний коментарів журналістам поки що не давав. Але його друзі залишають відгуки на його захист у фейсбуці та інстаграмі. Деякі з цих коментарів уже спричинили шквал суспільного обурення. Такі як, наприклад, stories Миколи — як виявилося, брата дружини підозрюваного:

«Хочу звернутись до усіх ЗМІ… Мій друг, чоловік моєї вагітної сестри, сидить в СІЗО за те, що спасав себе та мою сестру. Від людини, яка напряму погрожувала їм смертю. Царство йому Небесне. А вас, люди, прошу знати! Він вийде, тому що він не винен, а не тому, що він Балога».

Не менше шокував громадськість коментар в інстаграм stories Вікторії Балоги (ким саме вона доводиться підозрюваному, до кінця не відомо), яка назвала загиблого «неадекватною людиною», у якого «були проблеми з головою» (до такого висновку автор stories прийшла на підставі інформації про те, що лікар багато років тому пережив аварію та кому). Орфографія написаного збережена:

«Цей хлопчина був нарватий і неадекватний, про що свідчить той факт шо у нього уже була травма голови і пластина в ній, а значіть хлопцю один раз везло уже! А правда, вона на самому ділі трішки інша ніж пишуть ці всі гнилі наші смі ітд. Лише через те, що у Віктора знамените прізвище і ніхто не вирішив розібратися як воно було на самому ділі, але я вірю в те що наші правоохоронні органи розберуться у всьому. Так людини нема, да яка би вона не була її шкода, але якщо подивитися, як стоїть машина на відео, то це саме він підрізав Віктора і саме він вийшов розбиратися, нагадую в хлопця були уже проблеми з головою! А ви люди добрі будьте людьми, бо від такої ситуації ніхто не застрахований! Всі хто знає Віктора, скажуть, що Віктор є людиною не конфліктною, спокійною і ніколи в житті нікуди не ліз вів спокійне життя, упевнений правда переможе у даній ситуації!»

«ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТІ» розповідали, що у Києві, в Голосіївському районі, до смерті побили битою 66-річного перехожого.

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