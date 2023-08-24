Рятуємо врожай: ефективні методи боротьби з морквяною та цибулевою мухами

У серпні, незадовго до збору врожаю, багатьом дачникам та городникам доводиться боротися з цибулевою та морквяною мухами, які проникають у рослину, виїдаючи її зсередини.

У пошкоджених рослин спочатку листя в'яне, потім жовтіє і засихає, цибулини загнивають, стають трухлявими, водянистими й набувають специфічного неприємного запаху.

Про методи боротьби зі шкідниками розповіли автори Telegram-каналу «Сучасна дача».

«Найпростіший і найбільш дієвий спосіб — обробка грядок слабким розчином аміаку. Також можна використовувати нашатирний спирт, для цього розводимо 2 столові ложки в 5 літрах води», — пишуть вони.

Щоб зробити також й гарне підживлення для цибулі та моркви — просто додайте у 5 літрів розчину 2 краплі йоду та 1/3 чайної ложки сухої борної кислоти.

Ще один дієвий спосіб боротьби зі шкідниками — застосування суміші з деревної золи й гірчиці у співвідношенні 3:1 — ним потрібно посипати грядки.

Таких обробок потрібно провести декілька: перше — перед посівом насіння, друге — після того, як сходи сягнуть приблизно 7 см, а потім потрібно посипати город сумішшю на основі гірчичного порошку раз на два тижні в разі наявності на рослинах шкідників.

«Варто відзначити, що ця суміш не тільки захищає посадки цибулі й моркви, але ще й сприяє активному росту й розвитку овочевих культур, оскільки містить азот», — підкреслили експерти.

Якщо ж перші два оброблення було пропущено, посипати город препаратом можна будь-коли, якщо на рослинах з'явилися шкідники.

Експерти наголошують, що сам порошок із золи та гірчиці абсолютно нешкідливий для рослин і людей.

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