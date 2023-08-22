США закликали своїх громадян негайно покинути білорусь

Посольство США в Мінську закликало всіх американських громадян, які перебувають у Білорусі, «негайно покинути цю країну». Американців попередили про те, що найближчим часом вони можуть втратити таку можливість, оскільки сусідні з білоруссю країни — Литва, Латвія і Польща — приступили до закриття прикордонних переходів.

Зазначається, що Литва вже закрила за останні дні два з шести прикордонних переходів на литовсько-білоруському кордоні. Польща і Латвія попередили про аналогічні заходи.

Посольство США настійно рекомендує американським громадянам виїхати з білорусі через прикордонні переходи з Литвою і Латвією, що залишилися, або полетіти з Мінська на літаку.

«Громадянам США не дозволяється в'їжджати в Польщу наземним шляхом через білорусь. Не в'їжджайте в росію або в Україну», — підкреслюється в заяві.

Крім того, Державний департамент США попросив своїх громадян відмовитися від поїздок до білорусі, оскільки влада цієї країни продовжує сприяти російській військовій агресії проти України. У заяві наголошується на нарощуванні чисельності російських збройних сил у білорусі, а також на довільному застосуванні законів, можливості виникнення масових громадських заворушень, ризику затримання. Нагадує держдепартамент і про обмежені можливості американського посольства надавати консульську допомогу громадянам США, які проживають у білорусі або приїхали до неї в якості туристів.

Два з шести прикордонних переходів були закриті за рішенням уряду Литви з 18 серпня. Вільнюс пояснив це «геополітичними обставинами». Перестали працювати пункти пропуску в сільській місцевості — Шумскас і Тверячюс. Вони не використовувалися комерційним транспортом. Поки що продовжують працювати чотири пункти пропуску: Медінінкай (з білоруського боку — Кам'яний Лог), Лаворишкес (Котлівка), Райгардас (Привалка) і Шальчинінкай (Беняконі).

Спостерігачі пов'язують закриття пунктів пропуску з розміщенням у Білорусі найманців ПВК «Вагнер», які являють собою потенційну загрозу.

Польща вже закрила всі КПП на кордоні з білоруссю за винятком одного і оголосила про намір перекинути на білоруський кордон ще 10 тисяч солдатів для підтримки польських прикордонників.

Раніше «ФАКТИ» писали, білоруський політолог Анатолій Котов вважає, що закриття кордонів вкрай болюче для режиму лукашенка.

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