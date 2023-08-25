Коли починають діяти антидепресанти: лікар пояснив, чому варто почекати

Антидепресанти одні з найуживаніших ліків у світі, і з кожним роком їх вживання збільшується. Дослідження довели ефективність антидепресантів над плацебо, а їх неефективність в конкретному випадку часто говорить про невірне дозування і невірно поставлений діагноз, або погане відношення пацієнта до лікування. Наприклад, він не має терпіння, не довіряє лікарю, не вірить в результат, пояснює лікар-психіатр Євген Скрипник, який розповідав, як реагує організм перші тижні прийому антидепресантів.

«По статистиці пацієнти часто самовільно кидають прийом антидепресантів! Не чекають покращення. Кидають лікування — 70% при прийомі трициклічних антидепресантів, 25% при прийомі СІЗЗС.

Причини: не мають інформації, коли починають діяти антидепресанти та коли проходять побічні дії, не можуть і не хочуть терпіти побічні дії, збільшення ваги тіла, зниження лібідо.

Особливістю антидепресантів є те, що побічні ефекти проявляються відразу, а ефект наступає від початку лікування тільки через 2−4 тижні. Тому багато пацієнтів кидають прийом антидепресантів.

Зрозумійте — антидепресанти для терплячих людей. І якщо вам стало краще відразу від прийому антидепресантів, це не від антидепресантів, а від ліків, які «прикривають» побічні дії антидепресантів.



Ще одна причина, коли вам відразу стало краще від прийому антидепресантів, є ймовірність у вас біполярного розладу. Завжди мене насторожує смс від пацієнтів: «Лікарю! Приймаю ліки 7 днів, і життя заграло іншими фарбами», або «Я стала кращою версією себе», або «Я відразу прокинулась, все життя спала».

Повторююсь, що антидепресанти починають повільно діяти, через 2−4 тижні. Ефективність ми можемо оцінити не раніше 6 тижнів".

Перші 2−4 тижні, додає лікар, може бути нудота, послаблення стільця, коливання артеріального тиску, головний біль, відчуття підвищеної температури тіла, посилення тривоги, навіть виникнення тривоги, якої не було, порушення сну, неприємні відчуття в тілі, дратівливість, зниження настрою тощо. Потрібно потерпіти, почекати.

Нагадаємо пояснення лікаря, як часто рецидивує депресія.

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