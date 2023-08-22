Як часто рецидивує депресія: лікар дав пояснення

Досить часто люди скаржаться, що бояться приймати антидепресанти, тому що будуть потім приймати їх все життя. Якщо ви і приймаєте антидепресанти тривало, або все життя — то це через те, що психічні порушення часто мають здатність до рецидивів, пояснює лікар-психотерапевт Євген Скрипник, який раніше пояснював, як подолати синдром роздратованого кишківника у вигляді панічного розладу.

«Депресія частіше розпочинається у віці від 20-ти до 30-ти років. Жінки хворіють на неї вдвічі частіше, ніж чоловіки, проте ці дані можуть бути обумовлені тим, що чоловіки менше звертаються за медичною допомогою. Чоловіки більше зловживають алкоголем та лікуються від цієї патології.



Середня тривалість депресивного епізоду становить 16 тижнів. Депресія — це частіше саме епізод, тобто має початок та кінець. Від 45 до 60% випадків самогубств відбувається в депресивному стані. Навіть якщо підібрали лікування, пропили курс достатньо, провели психотерапевтичні сеанси, ймовірність повторення депресії протягом життя 50%".

Якщо був другий епізод — то ймовірність повторення 70%. Якщо третій — то ймовірність повторення 90% протягом життя, навіть при успішному лікуванні.

«Депресія перший раз в двері стукає, другий раз впускаємо вже без стуку, третій раз — самі відкриваємо двері. Але якщо не лікувати вчасно — то ймовірність повторення зростає ще більше. Тому завжди важливо вчасно звертатися до фахівців».

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення лікаря, як реагує організм перші тижні прийому антидепресантів: загострення панічних атак — це нормально.

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