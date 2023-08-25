У п'ятницю, 25 серпня, за добу до бою за чотири титули між володарем чемпіонських поясів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 із них — нокаутом) та британським претендентом на титули Денієлом Дюбуа (19 перемог, 18 із них — нокаутом, 1 поразка) на арені майбутнього поєдинку відбулася обов'язкова церемонія зважування.

Наш співвітчизник вийшов на Tarczyński Arena у Вроцлаві із прапором, переданим із багатостраждального Бахмута з підписами воїнів-захисників нашої землі, на якому було написано «Фортеця Бахмут. Солона земля — залізні люди». А потім став на терези, які показали під ним 220,9 фунтів (100,2 кг). При цьому суперник українця «заважив» на 233,2 фунти (105,8 кг).

Нагадаємо, що бій Усик — Дюбуа розпочнеться у суботу, 26 серпня, не раніше 23:00 за київським часом. Також в андеркарді головного поєдинку вечора свої бої проведуть ще кілька українських боксерів:

легка вага — Денис Беринчик проти шведа Ентоні Йїгіта (захист титулу WBO International);

середня вага — Дмитро Митрофанов проти британця Хамзі Шираза (за титул WBC Silver);

напівважка вага — Даніель Лапін проти німця Аро Шварца (за титул IBO Continental);

напівсередня вага — Василь Чоботар проти колумбійця Джоеля Хуліо (8 раундів);

середня вага — Федір Черкашин проти конголезця Анауеля Нгаміссенге (8 раундів);

напівлегка вага — Олександр Соломенников проти поляка Петра Гуделя (6 раундів);

перша напівсередня вага — Ярослав Харциз проти поляка Конрада Чайковського (4 раунди).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усику подарували простріляну ікону з передової.

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