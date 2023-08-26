У мережі виклали кадри першої ролі Меган Маркл

У мережі з'явилося фото, на якому зображено Меган Маркл у своїй першій ролі на телебаченні. Багато хто впевнений, що вона знімалася лише в серіалі «Форс-мажори», але це не так. Ще школяркою майбутня герцогиня Сассекська з'явилася на кілька секунд у культовому американському комедійному серіалі «Одружені… з дітьми».

Цей ситком виходив на телеканалі Fox із 1987 по 1997 рік. Усього було знято 11 сезонів (262 серії).

Головну роль виконав популярний актор Ед О'Нілл (пізніше він грав у культовому серіалі «Американська сімейка»). У 2019 році він розповів в ефірі шоу Еллен Дедженерес про те, що знайомий із Меган Маркл.

«До речі, Меган виросла на зйомках серіалу „Одружені… з дітьми“. Ви це знали? Її батько був оператором», — згадав О'Нілл.

Справді, Томас Маркл працював у складі знімальної групи цього ситкому кілька років. Спершу він був освітлювачем, потім став оператором.

Щоп'ятниці Томас привозив у знімальний павільйон свою дочку. Він забирав Меган після уроків у католицькій школі, і вона сиділа та спостерігала за зйомками.

Якось (це було 1995 року) для епізоду «Студент», який увійшов у 9-й сезон серіалу, терміново знадобилася дівчина для масовки. І Томас запропонував свою дочку. Так Меган отримала свою першу роль.

Звісно, у титрах її ім'я не вказано. А ось її батько фігурував у титрах наприкінці кожної серії.

2018 року в інтерв'ю журналу Esquire Меган згадувала, що вдома їй не дозволяли дивитися «Одружені… з дітьми». Однак вона все ж таки побігала до телевізора, коли йшли титри, і цілувала екран у момент появи на ньому імені та прізвища батька.

Як відомо, вже багато років герцогиня Сассекська з батьком не спілкується.

Раніше повідомлялося, що Чарльз III запланував «мирні переговори» з принцом Гаррі, але без участі Меган Маркл.

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