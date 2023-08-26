Українцям перерахують пенсії: хто отримає надбавку в 520 грн

Як відомо, у зв'язку з підвищенням в Україні мінімальної зарплати зросте і гарантований розмір пенсії.

Зокрема, ті, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг певного віку, будуть отримувати на 520 грн більше.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.



Українські пенсіонери 65+, хто має достатньо страхового стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), буде отримувати щонайменше 40% мінімальної зарплати.

При цьому згідно з документом, який Мінфін розіслав до департаментів фінансів органів місцевої влади, мінімальну зарплату українця в 2024-му підвищать двічі. З січня вона становитиме 7100 грн, а з липня — 8000 грн.

В результаті гарантований розмір пенсій:

- з січня 2024 року збільшиться з 2680 до 2840 грн;

- з липня 2024-го — збільшиться до 320 грн.

Тому гарантована пенсія збільшиться на 520 грн.

До речі, мінімальну пенсію у 2024 році збільшать з 2093 грн до 2361 грн. При цьому максимальну пенсію збільшать на понад 2,6 тис. — до 23 610 грн. Але за 2023-й та 2024-й роки ціни, з урахуванням закладених прогнозів, зростуть на 52,2%. Тобто лише для того, щоб наступного року підвищення пенсій компенсувало зростання цін, мінімальна виплата має становити 2944 грн.

Мінімальну зарплату та мінімальну пенсію затверджують у проєкті бюджету, ці показники розраховує Міністерство фінансів. Традиційно між Мінсоцполітики та Мінфіном відбувалася затяжна конкурентна боротьба. Міністерством соцполітики виступає за підвищення зарплат та пенсій, а Міністерство фінансів, посилаючись на позицію «міжнародних партнерів», намагається обмежити підвищення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому щомісячно будуть доплачувати до пенсії 150−250 гривень.

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