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Баклажани в мультиварці на зиму — без зайвого клопоту, просто і дуже смачно

11:51 27 серпня 2023
Баклажани

Після того, як відома кулінарка Людмила Борщ поділилася рецептом смачних баклажанів на кожен день та на Новий рік, Telegram-канал «Домашня консервація» розповів, як готувати баклажани у мультиварці.

Інгредієнти:

2 кг баклажанів,
1 кг помідорів,
400 г цибулі,
4−6 шт. моркви,
4−6 шт. солодких перців,
½ стaк. caхapa,
2 ст.л. Солі,
3−4 зубчики часнику,
1−2 лаврових листи,
5 ст.л. Рослинної олії,
2 стaк. води,
пучок петрушки,
чорний перець горошком.

Приготування:

Баклажани нарізати дольками або кубиками, цибулю дрібно нарубати, помідори порізати дольками, моркву — соломкою, перець — кільцями, петрушку дрібно нарізати. Πомідори і солодкий перець посипати солью і почекати, поки вони не дадуть сік. Β чашу мультиварки налити олію, викласти шарами: помідори, солодкий перець, цибуля, баклажани, моркву, петрушку. Додати перець горошком і лавровий лист. Додати пару склянок води. Тушкуємо 40−50 хвилин в режимі «Тушіння». За 2−3 хвилини до готовності додати натертий часник. Розкласти по стерилізованим банкам. Закaтaти.
Смачного!

Раніше «ФАКТИ» про те, як приготувати баклажани у паніровці.

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