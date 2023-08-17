Баклажани у паніровці: на смак — як м'ясо
З баклажанів можна приготувати безліч страв, наприклад, посмажити у кисло-солодкому соусі з крохмалем по-китайські.
Як стверджують автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері», ще їх можна зробути у паніровці — вони будуть дуже смачними та нагадуватимуть м'ясо
Інгредієнти:
- 2 баклажани;
- 4 ст. л. борошна;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 1 яйце;
- Олія для смаження;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 1 ст. л. гірчиці в зерна;х
- 100 мл соєвого соусу;
- 2 ч. л. цукру;
- Кілька гілочок петрушки.
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Приготування:
- Баклажани ріжемо довгими шматочками. Додаємо борошно, кукурудзяний крохмаль і гарно перемішуємо, щоб кожен шматочок був покритий сумішшю.
- Розбиваємо яйце та додаємо до баклажанів. Перемішуємо.
- Смажемо до золотистого кольору з обох боків, а потім перекладаємо на паперову серветку.
- Дрібно нарізаємо часник, кладемо у розігріту пательню з олією. Додаємо томатну пасту, гірчицю в зернах, соєвий соус, цукор. Нагріваємо 1−2 хвилини.
- Заливаємо соусом баклажани, додаємо нарізану петрушку та даємо постояти 20−30 хв, періодично помішуючи.
Також баклажани можна законсервувати на зиму за рецептом фудблогерки Людмили Борщ. Цю консервацію вона називає «Зимовий дракон».
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