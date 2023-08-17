Баклажани у паніровці: на смак — як м'ясо

З баклажанів можна приготувати безліч страв, наприклад, посмажити у кисло-солодкому соусі з крохмалем по-китайські.

Як стверджують автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері», ще їх можна зробути у паніровці — вони будуть дуже смачними та нагадуватимуть м'ясо

Інгредієнти: 2 баклажани;

4 ст. л. борошна;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

1 яйце;

Олія для смаження;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. томатної пасти;

1 ст. л. гірчиці в зерна;х

100 мл соєвого соусу;

2 ч. л. цукру;

Кілька гілочок петрушки.

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Приготування: Баклажани ріжемо довгими шматочками. Додаємо борошно, кукурудзяний крохмаль і гарно перемішуємо, щоб кожен шматочок був покритий сумішшю.

Розбиваємо яйце та додаємо до баклажанів. Перемішуємо.

Смажемо до золотистого кольору з обох боків, а потім перекладаємо на паперову серветку.

Дрібно нарізаємо часник, кладемо у розігріту пательню з олією. Додаємо томатну пасту, гірчицю в зернах, соєвий соус, цукор. Нагріваємо 1−2 хвилини.

Заливаємо соусом баклажани, додаємо нарізану петрушку та даємо постояти 20−30 хв, періодично помішуючи.

Також баклажани можна законсервувати на зиму за рецептом фудблогерки Людмили Борщ. Цю консервацію вона називає «Зимовий дракон».

Фото Pixabay

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