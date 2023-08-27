Ніколи так не робіть: сім поширених помилок водіїв, які вбивають «автомат»

Трансмісія є одним із ключових елементів автомобіля, який слід суворо берегти протягом усього терміну експлуатації транспортного засобу. Автоматична коробка перемикання передач має свої особливості, які слід враховувати при використанні авто, пише ТвояМашина.

Зокрема, експерти зазначають, що недосвідчені автомобілісти часто роблять серйозні помилки, використовуючи АКПП. Це впливає на термін її служби. Фахівці виділили 7 головних прорахунків водіїв, які приводять «автомат» у непридатність.

Що не можна робити, якщо в тебе АКПП:

- Буксувати на бездоріжжі

- Перемикати передачі без повної зупинки

- Буксирувати важкі причепи чи інші автомобілі

- Не звертати увагу на зміну роботи коробки

- Не прогрівати коробку (і двигун)

- Не міняти масло

- Стартувати з вереском шин.

Кожна з цих «виходок» може коштувати вам справну трансмісію, заміна якої коштуватиме солідну суму.

Раніше «ФАКТИ» писали, як не вбити «автомат» на корейських кросоверах.

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