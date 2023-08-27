37.65 / 38.50 40.97 / 41.97
Київ: +32
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Ніколи так не робіть: сім поширених помилок водіїв, які вбивають «автомат»

16:13 27 серпня 2023
Коробка-автомат

Трансмісія є одним із ключових елементів автомобіля, який слід суворо берегти протягом усього терміну експлуатації транспортного засобу. Автоматична коробка перемикання передач має свої особливості, які слід враховувати при використанні авто, пише ТвояМашина.

Зокрема, експерти зазначають, що недосвідчені автомобілісти часто роблять серйозні помилки, використовуючи АКПП. Це впливає на термін її служби. Фахівці виділили 7 головних прорахунків водіїв, які приводять «автомат» у непридатність.

Що не можна робити, якщо в тебе АКПП:

- Буксувати на бездоріжжі
- Перемикати передачі без повної зупинки
- Буксирувати важкі причепи чи інші автомобілі
- Не звертати увагу на зміну роботи коробки
- Не прогрівати коробку (і двигун)
- Не міняти масло
- Стартувати з вереском шин.

Кожна з цих «виходок» може коштувати вам справну трансмісію, заміна якої коштуватиме солідну суму.

Раніше «ФАКТИ» писали, як не вбити «автомат» на корейських кросоверах.

127

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова з дочкою та колишнім чоловіком

«Блакитна кров»: в рф вияснили причини «зарозумілої» поведінки старшої доньки Примадонни Христини Орбакайте

Гороскоп

У Раків несподівані зміни на краще, Левів чекає бій із сильним противником, а Дівам допоможе холоднокровність: гороскоп на 27 серпня 2023 року

військові

В Україні планують видавати більше повісток: кому приготуватися

Військовослужбовці ЗСУ у позашляховику

Конфіскація авто на потреби армії: які машини під неї точно не потраплять

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту