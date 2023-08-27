«Шахтар» у меншості втримав перемогу в Ковалівці: відеоогляди матчів чемпіонату України

У неділю, 27 серпня, трьома матчами продовжився 5-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 5-й тур

27 серпня (неділя)

«Колос» (Ковалівка) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Назарина, 25, Кащук, 45+2). На 38-й хвилині вилучений Гочолейшвілі («Шахтар»). Юніорські склади — 0:3.

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Козик (Ракицький, 65), Матвієнко, Азаров, Степаненко (Кастільйо, 75), Зубков (В'юнник, 65), Назарина, Криськів, Кащук (Конопля, 64), Сікан (Судаков, 65).

Тренерський штаб «гірників» випустив зі стартових хвилин новачка команди грузина Азарова, але партнерів ще в першому таймі підвів його співвітчизник Гочолейшвілі, який за грубий фол проти Богданова у центрі поля отримав пряме вилучення (третя для донецької команди за стартові тури) та достроково пішов відпочивати. Щоправда, до цього часу підопічні Патріка ван Леувена вийшли вперед після точного удару Назарини, а перед самою перервою й узагалі подвоїли рахунок. У другому таймі ковалівці володіли тотальною перевагою, але забити бодай гол престижу їм не вдалося. Таким чином, обірвалася безпрограшна серія «Колоса» на позначці у п'ять матчів, а «Шахтар» завдяки успіху став ситуативним лідером, обійшовши львівський «Рух».

«Минай» — «Зоря» (Луганськ) — 1:1 (Вітенчук, 24, з пенальті — В. Волошин, 16). Юніорські склади — 2:1.

Граючи в самий сонцепік (на момент старту поєдинку на Закарпатті стовпчики термометрів показували в тіні плюс 33 градуси за Цельсієм), суперники обмінялися голами в першому таймі, після чого рахунок більше не змінювався. Хоча варто сказати, незважаючи на погодні умови, і «Зоря», і «Минай» в обороні не відсиджувалися та хотіли вирвати перемогу, але не склалося…

26 серпня (субота)

«Олександрія» — «Полісся» (Житомир) — 0:3 (Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88). Юніорські склади — 0:2.

ЛНЗ (Черкаси) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:1 (Юсов, 45). Юніорські склади — 0:5.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 11 очок (5 матчів);

2. «Рух» — 10 (4);

3. «Полісся» — 9 (5);

4. «Чорноморець» — 9 (4);

5. «Колос» — 8 (5);

6. «Олександрія» — 7 (5);

7. «Кривбас» — 7 (4);

8. «Динамо» — 6 (3);

9. «Металіст 1925» — 6 (5);

10. «Зоря» — 5 (5);

11. «Оболонь» — 4 (4);

12. «Дніпро-1» — 4 (3);

13. «Ворскла» — 3 (3);

14. ЛНЗ — 3 (5);

15. «Минай» — 2 (5).

16. «Верес» — 1 (4):

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Дмитро Криськів, Олексій Кащук (усі — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Безкоровайний («Кривбас»), Дмитро Юсов («Металіст 1925).

Також у рамках 5-го туру у понеділок, 28 серпня, зіграють «Оболонь» — «Кривбас». Матчі «Динамо» — «Верес» та «Рух» — «Дніпро-1» перенесені на невизначений термін через участь киян та дніпрян у кваліфікації єврокубка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний журналіст Валерій Мирський.

Фото ФК «Колос»

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