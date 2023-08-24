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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Розмір: 46×33 cm
Лімітована серія 100 виробів
Із експозиції «Shvets Museum»
Група із 30 старшокласників отримала не зовсім звичайне завдання. Кожному з них було запропоновано написати на маленькому листку заповітне бажання, потім покласти записочку в кульку і надути її, вказавши своє ім'я на ній маркером. Після цього повітряні кулі запустили в порожню кімнату, а підлітків попросили знайти свою кулю протягом двох хвилин.
Всі, природно, відразу кинулися виконувати завдання, зіштовхуючись один з одним і сіючи повний хаос. У результаті за відведений час практично нікому так і не вдалося знайти свою власну кулю.
Потім учасникам експерименту запропонували випадковим чином взяти будь-яку повітряну кулю, що трапилася під руку, і передати її тому, чиє ім'я було написано на ній. І що ви думаєте, вже за хвилину у кожного в руках була своя власна куля!
Після того, як вигуки подиву затихли, вчитель, який проводив експеримент, сказав:
— Саме так відбувається і у нашому житті. Кожна людина відчайдушно намагається шукати своє щастя, не знаючи, напевно, де воно знаходиться. Насправді ж наше щастя нерідко полягає у щасті інших людей. Поділіться з ними знайденим щастям — і ви отримаєте тоді своє власне натомість…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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