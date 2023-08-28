Кевін Костнер зробив заяву про подружні зради

Суддя, який займається шлюборозлучним процесом Кевіна Костнера та Крістін Баумгартнер, змушений тепер розбиратися у можливих позашлюбних зв'язках колишнього подружжя. Ініціатором цього нового витка стала 49-річна Крістін. Її адвокати запросили додаткову інформацію про фінансове становище знаменитого актора та режисера. Баумгартнер незадоволена розміром призначених їй у липні аліментів і всіляко намагається домогтися їхнього збільшення.

У новому запиті, зокрема, зазначається, що Костнер у 2022 році заробив 20 млн доларів. Баумгартнер упевнена, що його дохід цього року буде не меншим. Отже, він може платити щомісяця на утримання їхніх трьох дітей 248 тисяч доларів, а не 130 тисяч, як визначив суддя.

68-річний Кевін відповів, що його основним заробітком у 2022 році були гонорари за серіал «Йеллоустоун». Через початок шлюборозлучного процесу (Крістін подала позов 1 травня) він був змушений відмовитися від подальшої участі в серіалі, тому його дохід цього року буде значно меншим.

Крім того, і це найцікавіше, адвокати Баумгартнера зажадали інформацію про витрати, «пов'язані з будь-якими позашлюбними романтичними стосунками».

Костнер заявив у відповідь, що він був завжди вірний Крістін під час їхнього шлюбу. А от щодо дружини, то він «точно не знає», чи мала вона «позашлюбні зв'язки». Додамо, що цього літа Крістін відпочивала на Гаваях з найкращим другом актора.

Адвокати Кевіна заявили, що новий запит було подано з однією метою — затягнути розлучення та спробувати кинути тінь на репутацію їхнього клієнта. Вони ще підкреслили, що Костнер і Баумгартнер не мають спільної власності, і актор виконав усі свої фінансові зобов'язання перед колишньою дружиною. Він оплачує оренду будинку у Санта-Барбарі, куди на початку серпня переїхала Крістін разом із дітьми. Це коштує Кевіну 35 тисяч доларів на місяць.

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