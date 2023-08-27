Після бійки Брітні Спірс довелося накладати шви: скандальні подробиці розлучення співачки

Розлучення Брітні Спірс із Семом Асгарі продовжує обростати новими скандальними подробицями. Американський телеканал Fox показав документальний фільм «Брітні Спірс: розлучення та розпач». У ньому стверджується, що незадовго до розриву стосунків між 41-річною співачкою та її 29-річним чоловіком сталася велика сварка. Справа дійшла до «вибухової бійки».

Подружжя у цей момент знаходилося в номері одного з лондонських готелів. «Все розвивалося настільки погано, що під час бійки Брітні спіткнулася та вдарилася об журнальний столик. Удар був дуже сильний. Столик тріснув. У Брітні на голові утворилася відкрита глибока рана. Їй потрібно було накладати шви», — розповів засновник сайту TMZ Харві Левін.

Виконавчий продюсер Чарльз Латібодьєр заявив, що впертість Спірс була просто нестерпною, Асгарі не витримав і подав на розлучення.

До цього й раніше стверджувалося, що Брітні кілька разів влаштовувала бійки із Семом. Якось вона поставила йому синець під оком, коли він спав. Подружжя часто доводилося рознімати охоронцям.

Ще одна дивна особливість Спірс дуже непокоїла Асгарі. Виявляється, співачка страждає на нездорове захоплення ножами. Їх в неї десятки, якщо не сотні. І ножі розкидані по всьому величезному будинку Брітні вартістю майже 12 млн доларів.

Йдеться зовсім не про колекціонування. Спірс, стверджує один із інсайдерів, одержима параноєю. Вона впевнена, що її постійно хтось переслідує, що їй загрожує небезпека. «Ножі, як вона сама каже, потрібні їй для захисту. Коли вона бачить їх поряд, їй стає спокійніше», — сказало джерело.

Психічний стан попзірки справді викликає занепокоєння у багатьох, хто її оточує. Спірс «психує з найменшого приводу», що жахало Асгарі.

Тому Сем уже кілька місяців тому ухвалив рішення пожити окремо. Він винайняв собі житло та періодично відвідував Брітні, намагався її підтримати, допомогти їй. Проте бійка у лондонському готелі стала останньою краплею. До речі, оренду житла Асгарі сплачує Спірс. Це коштує їй 10 тисяч доларів на місяць.

Тим часом виник новий поворот у розлученні зірки Голлівуду Кевіна Костнера — колишня дружина актора намагається опротестувати шлюбний контракт.

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