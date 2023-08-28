«Оболонь» та «Кривбас» у 35-градусну спеку сильнішого не визначили: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 28 серпня, у Києві пройшов ще один матч 5-го туру чемпіонату України з футболу, який виявився неповним через перенесення поєдинків «Динамо» та «Дніпра-1», що представляють нашу країну у кваліфікації Ліги конференцій.

Чемпіонат України. 5-й тур

28 серпня (понеділок)

«Оболонь» (Київ) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:0. Юніорські склади — 1:3.

Поєдинок на столичній «Оболонь Арені» спочатку мав розпочатися о 17:00, але на взаємне прохання клубів був перенесений на дві години пізніше через аномальну 35-градусну спеку, що встановилася в Києві. У підсумку суперники показали змістовний футбол, але забити не змогли — хоча це був саме той випадок, коли 0:0 вийшли зовсім не нудними. Тим часом «Оболонь», як і раніше, не може перемогти вдома з початку сезону, а «Кривбас» продовжив свою безпрограшну серію вже до чотирьох поєдинків.

27 серпня (неділя)

«Колос» (Ковалівка) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Назарина, 25, Кащук, 45+2). На 38-й хвилині вилучений Гочолейшвілі («Шахтар»). Юніорські склади — 0:3.

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Козик (Ракицький, 65), Матвієнко, Азаров, Степаненко (Кастільо, 75), Зубков (В'юнник, 65), Назарина, Криськів, Кащук (Конопля, 64), Сікан (Судаков, 65) .

«Минай» — «Зоря» (Луганськ) — 1:1 (Вітенчук, 24, з пенальті — В. Волошин, 16). Юніорські склади — 2:1.

«Ворскла» (Полтава) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Степанюк, 4, Юрченко, 45+1 — Пердута, 54, у свої ворота). Юніорські склади — 4:0.

26 серпня (субота)

«Олександрія» — «Полісся» (Житомир) — 0:3 (Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88). Юніорські склади — 0:2.

ЛНЗ (Черкаси) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:1 (Юсов, 45). Юніорські склади — 0:5.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 11 очок (5 матчів);

2. «Рух» — 10 (4);

3. «Полісся» — 9 (5);

4. «Чорноморець» — 9 (5);

5. «Кривбас» — 8 (5);

6. «Колос» — 8 (5);

7. «Олександрія» — 7 (5);

8. «Динамо» — 6 (3);

9. «Металіст 1925» — 6 (4);

10. «Ворскла» — 6 (4);

11. «Зоря» — 5 (5);

12. «Оболонь» — 5 (5);

12. «Дніпро-1» — 4 (3);

13. «Ворскла» — 3 (3);

14. ЛНЗ — 3 (5);

15. «Минай» — 2 (5);

16. «Верес» — 1 (4).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Дмитро Криськів, Олексій Кащук (усі — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Безкоровайний («Кривбас»), Дмитро Юсов («Металіст 1925»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний журналіст Валерій Мирський.

Фото ФК «Оболонь»

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