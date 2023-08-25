Де дивитися онлайн «Колос» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матчі 5-го туру УПЛ
У суботу, 26 серпня, стартує ігрова програма 5-го туру чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар».
Черкаський ЛНЗ, який після вильоту з Кубка України звільнив головного тренера Олександра Ковпака, зіграє на своєму полі з харківським «Металістом 1925», а «Олександрія» прийме в райцентрі Кіровоградської області іншого новачка УПЛ — житомирське «Полісся».
Продовжиться тур у неділю, 27 серпня. У гості до «Колоса», який поки не знає гіркоти поразок у новому сезоні, приїде донецький «Шахтар». Наразі команди — сусіди по таблиці (в обох по 8 очок), але ковалівцям буде непросто, адже, згідно зі статистикою, лише в одному із дев'яти зіграних поєдинків на рівні чемпіонату їм вдалося відібрати очки у «гірників».
Бачать букмекери фаворитом майбутнього поєдинку «Шахтар» і цього разу. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу підопічних Патріка ван Леувена приймають із коефіцієнтом 1,55, на нічию — 4,15, на успіх хлопців Ярослава Вишняка — 6,50.
Також цього дня «Минай» прийме на Закарпатті луганську «Зорю», яка програла на останніх хвилинах у Чехії «Славії» в першому матчі раунду плей-оф Ліги конференцій, а одеський «Чорноморець» після сенсаційної перемоги над «Динамо» приїде в гості до «Ворскли».
Зрештою, завершиться тур у понеділок, 28 серпня, у якому «Оболонь» на столичній однойменній арені зіграє з «Кривбасом».
Додамо, що матчі «Динамо» — «Верес» та «Рух» — «Дніпро-1» перенесено на невизначений термін через участь киян та дніпрян у кваліфікації єврокубків.
Чемпіонат України. 5-й тур
26 серпня (субота)
ЛНЗ — «Металіст 1925» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
«Олександрія» — «Полісся» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
27 серпня (неділя)
«Минай» — «Зоря» 13:00 «Суспільне. Спорт», Спорт 1, Youtube-канал УПЛ ТБ
«Колос» — «Шахтар» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
«Ворскла» — «Чорноморець» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
28 серпня (понеділок)
«Оболонь» — «Кривбас» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
Матчі «Рух» — «Дніпро-1» та «Динамо» — «Верес» перенесені на невизначений термін
Становище команд:
1. «Рух» — 10 очок (4 матчі);
2. «Чорноморець» — 9 (4);
3. «Колос» — 8 (4);
4. «Шахтар» — 8 (4);
5. «Олександрія» — 7 (4);
6. «Кривбас» — 7 (4);
7. «Динамо» — 6 (3);
8. «Полісся» — 6 (4);
9. «Оболонь» — 4 (4);
10. «Зоря» — 4 (4);
11. «Дніпро-1» — 4 (3);
12. «Металіст 1925» — 3 (3);
13. ЛНЗ — 3 (4);
14. «Ворскла» — 3 (3);
15. «Верес» — 1 (4):
16. «Минай» — 1 (4).
Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Дмитро Криськів (усі — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Безкоровайний («Кривбас»).
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