Де дивитися онлайн «Колос» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матчі 5-го туру УПЛ

У суботу, 26 серпня, стартує ігрова програма 5-го туру чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар».

Черкаський ЛНЗ, який після вильоту з Кубка України звільнив головного тренера Олександра Ковпака, зіграє на своєму полі з харківським «Металістом 1925», а «Олександрія» прийме в райцентрі Кіровоградської області іншого новачка УПЛ — житомирське «Полісся».

Продовжиться тур у неділю, 27 серпня. У гості до «Колоса», який поки не знає гіркоти поразок у новому сезоні, приїде донецький «Шахтар». Наразі команди — сусіди по таблиці (в обох по 8 очок), але ковалівцям буде непросто, адже, згідно зі статистикою, лише в одному із дев'яти зіграних поєдинків на рівні чемпіонату їм вдалося відібрати очки у «гірників».

Бачать букмекери фаворитом майбутнього поєдинку «Шахтар» і цього разу. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу підопічних Патріка ван Леувена приймають із коефіцієнтом 1,55, на нічию — 4,15, на успіх хлопців Ярослава Вишняка — 6,50.

Також цього дня «Минай» прийме на Закарпатті луганську «Зорю», яка програла на останніх хвилинах у Чехії «Славії» в першому матчі раунду плей-оф Ліги конференцій, а одеський «Чорноморець» після сенсаційної перемоги над «Динамо» приїде в гості до «Ворскли».

Зрештою, завершиться тур у понеділок, 28 серпня, у якому «Оболонь» на столичній однойменній арені зіграє з «Кривбасом».

Додамо, що матчі «Динамо» — «Верес» та «Рух» — «Дніпро-1» перенесено на невизначений термін через участь киян та дніпрян у кваліфікації єврокубків.

Чемпіонат України. 5-й тур

26 серпня (субота)

ЛНЗ — «Металіст 1925» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

«Олександрія» — «Полісся» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

27 серпня (неділя)

«Минай» — «Зоря» 13:00 «Суспільне. Спорт», Спорт 1, Youtube-канал УПЛ ТБ

«Колос» — «Шахтар» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

«Ворскла» — «Чорноморець» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

28 серпня (понеділок)

«Оболонь» — «Кривбас» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

Матчі «Рух» — «Дніпро-1» та «Динамо» — «Верес» перенесені на невизначений термін

Становище команд:

1. «Рух» — 10 очок (4 матчі);

2. «Чорноморець» — 9 (4);

3. «Колос» — 8 (4);

4. «Шахтар» — 8 (4);

5. «Олександрія» — 7 (4);

6. «Кривбас» — 7 (4);

7. «Динамо» — 6 (3);

8. «Полісся» — 6 (4);

9. «Оболонь» — 4 (4);

10. «Зоря» — 4 (4);

11. «Дніпро-1» — 4 (3);

12. «Металіст 1925» — 3 (3);

13. ЛНЗ — 3 (4);

14. «Ворскла» — 3 (3);

15. «Верес» — 1 (4):

16. «Минай» — 1 (4).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Дмитро Криськів (усі — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Безкоровайний («Кривбас»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» підписав футболіста-чемпіона з прізвищем скандального екс-прем'єр-міністра України.

12

Читайте нас у Facebook та Instagram