Розгром Калитвинцевим-старшим команди свого сина та невдача новачка УПЛ з новим тренером: відеоогляди матчів

У суботу, 26 серпня, після поразок «Динамо» та «Зорі», а також нічиєї «Дніпра-1» у єврокубках поєдинками у Черкасах та Олександрії стартувала програма 5-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 5-й тур

26 серпня (субота)

«Олександрія» — «Полісся» (Житомир) — 0:3 (Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88). Юніорські склади — 0:2.

На стадіоні «Ніка» зійшлися команди ексфутболістів збірної України Руслана Ротаня та Юрія Калитвинцева, які дуже непогано розпочали сезон. Що цікаво, колишньому капітанові «жовто-синіх» у футболці «Олександрії» протистояв його син — Владислав Калитвинцев.

Більш вдалою у поєдинку несподівано виявилася команда Калитвинцева, яка відсвяткувала третю перемогу в сезоні (і першу з розгромним рахунком!) завдяки класним ударам футболіста молодіжної збірної України Назаренка, конголезця Макуана та голу Будківського.

ЛНЗ (Черкаси) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:1 (Юсов, 45). Юніорські склади — 0:5.

Після вильоту з Кубка країни від сумської «Вікторії» і не дуже вдалого старту у прем'єр-лізі наставника черкащан Олександра Ковпака було відправлено у відставку, і на гру з підопічними Едмара ЛНЗ вивів виконувач обов'язків головного тренера Юрій Дудник (невдовзі команду очолить білорус Олег Дулуб). Не допомогло. Господарі поля зазнали четвертої в сезоні поразки, поступившись команді Едмара, яка не могла виграти в гостях п'ять матчів поспіль.

Матчі «Рух» — «Дніпро-1» та «Динамо» — «Верес» перенесені на невизначений термін через участь дніпрян та киян у єврокубках.

Становище команд:

1. «Рух» — 10 очок (4 матчі);

2. «Полісся» — 9 (5);

3. «Чорноморець» — 9 (4);

4. «Колос» — 8 (4);

5. «Шахтар» — 8 (4);

6. «Олександрія» — 7 (5);

7. «Кривбас» — 7 (4);

8. «Динамо» — 6 (3);

9. «Металіст 1925» — 6 (5);

10. «Оболонь» — 4 (4);

11. «Зоря» — 4 (4);

12. «Дніпро-1» — 4 (3);

13. «Ворскла» — 3 (3);

14. ЛНЗ — 3 (5);

15. «Верес» — 1 (4):

16. «Минай» — 1 (4).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Дмитро Криськів (усі — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»), Данило Безкоровайний («Кривбас»), Дмитро Юсов («Металіст 1925»).

У 5-му турі УПЛ також зіграють: «Мінай» — «Зоря», «Колос» — «Шахтар», «Ворскла» — «Чорноморець» (27 серпня), «Оболонь» — «Кривбас» (28 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинки 5-го туру УПЛ .

Фото ФК ЛНЗ

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