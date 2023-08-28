Літній салат від веселого стоматолога з Тернополя: охолодить навіть у «пекельну спеку»

Під час аномальної спеки, що встановилася останніми днями в багатьох регіонах України, багато українців планують рятуватися від неї на пляжі чи на дачі, або у себе вдома на кухні — за допомогою кондиціонера, вентилятора і, звичайно, «охолоджуючих» страв. Рецепт однієї з таких страв пропонує фудблогер з Тернополя grishes_delishes.

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Спосіб приготування: Спочатку треба нарізати буженіну шматочками. Потім нарізаємо шматочками сир. Далі додаємо перець, ананас, майонез. Після цього все перемешуємо.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом смачного лечо, а також розповіла, як приготувати рататуй з баклажанів та мʼяса.

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