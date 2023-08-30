Скоро сяде на літак: директор Алли Пугачової прокоментувала можливість її повернення у росію

Вже півтора року легендарна співачка Алла Пугачова мешкає за кордоном. За цей час артистка двічі приїжджала на батьківщину: щоб вирішити питання з документами та на похорон модельєра Валентина Юдашкіна.

При цьому Примадонна напрочуд небагатослівна. Ні інтерв'ю, ні емоційних постів у соціальних мережах від Алли Борисівни не дочекаєшся.

За неї тепер розповідає її оточення. Так, нещодавно Лайма Вайкуле спростувала інформацію, що Примадонна запросила нечувані гроші за виступ на проукраїнському фестивалі у Латвії.

А друг і колишній стиліст співачки Джордж Ровалс у нещодавній бесіді з журналістами оголосив про повернення Алли Борисівни до росії. «Повернеться і дасть по морді тим, хто заслуговує», — розповів він.

Мовляв, Пугачова не може жити без сцени, тож нібито мріє про життя у рідній країні. Чоловік вважає, що артистка хоче влаштувати шоу у росії.

Джордж розповів, що листується зі співачкою. У особистих повідомленнях вона просить друга не квапити її і нагадує: всьому свій час.

Водночас концертний директор і помічниця Алли Борисівни Олена Чупракова не знає, хто такий Ровалс.

Вона розповіла росЗМІ, що Пугачова поки що не збирається прилітати на батьківщину. Також Олені нічого невідомо про творчі плани артистки. Чупракова лише заспокоїла фанатів, які переймаються здоров'ям Примадонни. «Нормально почувається», — повідомила Олена.

А на запитання чи, випадково, Примадонна не планує сісти скоро на літак, відповіла жартома, що, можливо, й планує, але куди полетить літак, невідомо — цілком ймовірно, що у Ізраїль. Адже чоловік Алли Пугачової Максим Галкін повідомив про кінець свого гастрольного туру Латвією, де тривалий час був разом з родиною.

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