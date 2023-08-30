Частину студентів можуть мобілізувати: що хочуть запропонувати в Раді

Попри проведення в Україні загальної мобілізації, студенти користуються правом на відстрочку від призову до армії.

Водночас парламентарі обговорюють можливість почати призивати тих, хто здобуває другу або третю освіту після 30 років та вступав до навчальних закладів у 2022 році вже після введення воєнного стану.

Про це пише «Юридичний Телеграм».

Про те, що така ідея обговорюється в профільному парламентському комітеті, підтвердив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський.

За його словами, коли на засіданнях Комітету ВР обговорювали застосування законодавства про мобілізацію, в тому числі щодо категорії осіб, які мають право на відстрочку, підіймалося питання щодо збільшення кількості людей, які будуть отримувати або другу вищу освіту, або другу професійно-технічну освіту тощо.

«Різко збільшилася кількість контрактних аспірантів і докторантів різного віку — 25−50. На мою особисту думку і на думку членів комітету, така норма закону про мобілізацію використовується в тому числі як спосіб легально уникнути призову на військову службу під час мобілізації до завершення навчання на денній формі», — зазначив Веніславський.

За його словами, є випадки, коли після отримання документа про вищу освіту, людина вступає на денну форму навчання в якесь професійно-технічне училище або в заклад для здобуття фахової передвищої освіти на денній формі навчання — це «точно не є щирим бажанням отримати ще якийсь кваліфікаційний рівень».

«Водночас якщо людина поступила на здобуття другої освіти до широкомасштабної війни — то немає жодних підозр, що це було з метою зловживання», — акцентував Веніславський.

На його думку, на час воєнного стану, напевно, буде правильно внести відповідні законодавчі ініціативи, щоб «обмежитись однією вищою освітою на денній, заочній чи дистанційній формі навчання».

«Можливо, ми з колегами подумаємо і таку ініціативу зробимо та реалізуємо. Але треба розуміти, що це вже буде поширюватись на майбутнє», — звернув увагу Веніславський.

Тому що якщо людина вже вступила на денну форму навчання зі здобуття ще однієї освіти — то погіршувати її становище достатньо проблематично, хоча ми також проговоримо це питання, зауважив член Комітету ВР.

Він зазначив, що здобувати ще одну освіту виключно задля уникнення призову, це неправильно з точки зору виконання обов'язку з захисту нашої Батьківщини.

Як відомо, студентів денної чи дуальної форми навчання не повинні призивати під час мобілізації. При цьому це не стосується тих, хто навчається за заочною формою.

Тому після того, як особа поступила на бакалавріат або магістратуру (за відповідною формою навчання) треба взяти витяг з наказу про зарахування та форму 20. Після чого ці документи треба подати до ТЦК і отримати на пів року відстрочку. За пів року подати документи треба повторно.

Нагадаємо, у військкоматах вважають, що зараз посилити мобілізацію можна через оповіщення на підприємствах та робочих місцях військовозобов’язаних.

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