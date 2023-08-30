ЗМІ знайшли, що об’єднує нардепа Тищенка та депутата облради Олексія Мешкова: про що йдеться

Використання депутатами своїх повноважень у сумнівних схемах та безкарне використання чиновниками всіх рівнів своїх повноважень для реалізації корупційних схем є показовим маркером хаосу в правовій системі, що є перешкодою для вступу в ЄС та побудови правової держави в Україні.



У гучному скандалі з нападом на колцентри з’ясувались нові деталі. Як пише видання Delo.ua, напади на колцентри Микола Тищенко здійснював за допомогою депутата облради Мешкова, який організував «тітушок» і особисто брав участь в силовому захопленні.

Як пише видання, на фото та відео зафіксований депутат Мешков в темних окулярах та спортивному костюмі «розчищає» дорогу своєму шефу Тищенку.

За інформацією видання, за Олексієм Мешковим тягнеться давній «шлейф» кримінального «тітушкового» минулого, який він вдало конвертував у політичну кар’єру та впливові зв’язки.

«Так, використовуючи спочатку свою приналежність до групи Дубинського, пізніше Арістова, а тепер Тищенка та використовуючи свій депутатський мандат як пропуск у коло „впливових“ людей, Мешков не тільки через голосування в облраді вирішує „бізнес питання“ за замовленням, а й декларуючи свою причетність до правлячої сили, пропонує вирішення питань як в прокуратурі, так і в інших інституціях», — йдеться у статті.

У розпорядженні редакції є фото та відео, на яких Мешков у спортивній формі разом з іншими сумнозвісними «тітушками» бере учать у рейдерських захопленнях підприємств, а також у «масовці» на судових засіданнях.

«Мешков також був фігурантом кримінальної справи про викрадення людини, де в складі групи він діяв в інтересах замовника злочину», — пише «Дело».

Можна припустити, йдеться в статті, що саме «шоу» Миколи Тищенка і потребувало організаторських здібностей Мешкова — нагнати молодиків для перевірки колцентрів.

«На жаль, окрім скандальних відомостей важко віднайти щось про корисні та потрібні ініціативи як Мешкова, так і його „старшого“ колеги Тищенка. І що найсумніше — таким „діячам“ усе сходить з рук. І це відбувається в той час, коли в України є історичний шанс побудувати справді правову державу, але для цього потрібно щоб доведення провини і покарання для подібних персонажів стало по-справжньому невідворотним», — пише видання.

Нагадаємо, директор експертно-аналітичного центру «Діалог» Андрій Миселюк ще раніше писав про те, що заяви Миколи Тищенка про «боротьбу з колцентрами» — це для нього нові можливості заробітку та безкоштовного піару на всю Україну.

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