Брюс Спрінгстін запалив у Лондоні: рок-зірка звів з розуму Орландо Блума, Кеті Перрі, Емму Томпсон та інших кінозірок

Легендарний американський рок-музикант Брюс Спрінгстін, який продав права на свої пісні Sony Music Group за 550 млн доларів, дав приголомшливий концерт у Гайд-парку. Шоу тривало понад три години, і кожну хвилину 73-річний співак на прізвисько Бос тримав публіку в стані ейфорії. Це було особливо очевидно з того, що відбувалося під час виступу Брюса на спеціально зведеному VIP-майданчику.

Там зібралася по-справжньому зіркова компанія. Послухати Спрінгстіна прилетіли і приїхали Орландо Блум і Кеті Перрі, Джон Бон Джові, Стелла Маккартні, Кейт Гадсон, Емма Томпсон, Тім Роббінс, Рамі Малек, Емма Коррін.

Бос видав 29 суперхітів, зокрема No Surrender, Ghosts, Prove It All Night і Letter To You, які стали сучасною рок-класикою.

Орландо Блум забув про все і занурився з головою в емоції. Він обіймав і цілував Кеті Перрі, щось ніжно і водночас пристрасно шепотів їй на вухо. Кілька разів Перрі відповіла йому пристрасним поцілунком. Здавалося, ще трохи і пара займеться коханням просто на VIP-майданчику.

Орландо Блум і Кеті Перрі

46-річний Орландо підняв свій iPhone і зробив кілька селфі з 38-річною Кеті. Американська поп-зірка розпустила волосся. На ній була блідо-рожева міні-сукня від Prada.

64-річна Емма Томпсон просто зводила всіх з розуму своїми танцями. Її рухи, жести, пози, вигуки видавали у відомій британській акторці рокершу з досвідом. З дружиною із задоволенням танцював 57-річний Грег Вайз.

Емма Томпсон з чоловіком

У якийсь момент Томпсон притиснулася і до Блума. Орландо з посмішкою поклав руку на голову Емми.

Поруч із цими двома парами постійно перебували володар премії «Оскар», зірка фільму «Втеча з Шоушенка» Тім Роббінс і популярна актриса Леслі Манн. Вони теж танцювали і підспівували.

Тім Роббінс і популярна актриса Леслі Манн

А ось 42-річний володар «Оскара» Рамі Малек вважав за краще триматися в тіні. Вся його увага була прикута до 27-річної зірки серіалу «Корона» Емми Коррін. Схоже, між ними зароджуються романтичні стосунки. Час від часу, Малек клав руку на коліно Коррін. Подейкують, не так давно Рамі розлучився зі своєю подругою, актрисою Люсі Бойнтон. Востаннє їх бачили разом на церемонії вручення премії BAFTA в лютому.

Рамі Малек і Емма Коррін

Нагадаємо, що статки рок-музиканта Брюса Спрінгстіна, за даними Forbes, становлять 435 мільйонів доларів.

22

Читайте нас у Facebook та Instagram