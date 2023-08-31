Школярі з України зможуть отримувати стипендію у Польщі: хто має на неї право та як оформити виплату

Українські учні із сімей біженців у Польщі можуть претендувати на отримання шкільної стипендії та/або шкільної допомоги. Вона призначена для малозабезпечених родин, зокрема тих, де батьки безробітні чи мають інвалідність.

Для того, щоб отримати стипендію, потрібно встигнути подати заявку до 15 вересня, пише видання UkrainianInPoland.

Найчастіше шкільна стипендія пропонується у якості повного або часткового покриття витрат на заняття з іноземної мови, мистецькі, музичні або спортивні заняття. Також за рахунок цих коштів можуть покриватися витрати на шкільні екскурсії, витрати на придбання підручників, хрестоматій, карт, глобусів, комп’ютерних програм. За необхідності стипендіальні гроші можуть бути спрямовані на відшкодування спортивного одягу (зазвичай сума, виділена на покупку спортивного одягу не може перевищувати 30% суми стипендії), транспортних витрат, кейтерингу тощо.

Для того, щоб учень мав право отримувати шкільну стипендію, місячний дохід на одну особу в його родині не має перевищувати 600 злотих нетто.

Заявки на отримання шкільної стипендії на період з вересня по грудень 2023 року приймаються з 1 вересня. Кінцевий термін подання заявки на отримання шкільної стипендії для учнів середніх шкіл — 15 вересня поточного року, у деяких гмінах для студентів коледжів — до 17 жовтня.

Для отримання стипендії необхідно підготувати заявку (бланк можна отримати в Муніципальному центрі соціальної допомоги), а також додатковий пакет документів:

паспорт одного з батьків або опікуна;

документи дитини;

підтвердження родинних зв’язків або опікунства;

документи, які підтверджують, що ваша дитина навчається в польській школі або коледжі;

Крім того, необхідно додати документи, які підтверджують інвалідність, безробіття тощо, а також скрутний фінансовий стан сім’ї. Це можуть бути відповідні довідки або декларації про доходи, отримані членами домогосподарства, починаючи з серпня (за місяць до подання заяви).

Розмір стипендії для учнів із сімей, де дохід на 1 особу не перевищує 50% від критерію доходу (300 злотих), становитиме в 2023 р. 176 злотих на місяць. А стипендія для учня, у сім’ї якого дохід на 1 особу перевищує 300 злотих, але не перевищує 600, — 106 злотих на місяць.

Нагадаємо, що нині у Польщі біженці з України становлять 4 відсотки всіх зареєстрованих учнів. У більш ніж 85 тисячах класів є принаймні один учень-біженець.

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