Не беріть мотлох: як при покупці виявити несправний двигун автомобіля

Двигун — ключовий елемент та агрегат автомобіля, який визначає його надійність та довговічність використання.

У зв’язку з цим на нього рекомендується звертати увагу при покупці машини чи не насамперед. Але як визначити, що двигун несправний чи є «проблемним»?

Експерти Avtosota назвали 5 способів, як легко перевірити агрегат.

Розшифровка за звуком. Водії зі стажем добре розбираються в симфонії, яку видає двигун, і цей слуховий досвід часто може багато чого розповісти про його стан. Важливо, щоб ця оцінка була проведена на холодному двигуні, оскільки в іншому випадку навряд чи можна отримати точну інформацію.

При запуску холодного двигуна ключовим моментом є відсутність стуку гідрокомпенсатора. Ще більше занепокоєння викликає яскраво виражений стукіт. Але в перші моменти роботи двигуна (до того, як мастило циркулює в компенсаторах) цей шум допустимий, за умови, що він зникає після кількох обертів колінчастого валу.

Чути стукіт поршня, це свідчить про збільшення зазорів деталей. Тим часом, гуркіт ланцюга ГРМ натякає на потенційні проблеми з гідравлічним натяжителем. Справний двигун повинен працювати тихо і рівномірно, поступово знижуючи оберти.

Зазирнути в душу двигуна. За допомогою ліхтарика можна зазирнути крізь отвори в клапанних кришках. Це дозволяє виявити, чи немає в порожнині головки блоку циліндрів проблемних чорних масляних відкладень. В ідеалі, поверхня повинна мати світлий, рівномірний коричневий відтінок без значного накопичення залишків.

Хитрий трюк полягає в тому, щоб натягнути промаслену рукавичку на заливну горловину оливної горловини. Надування вказує на значний витік газу через поршневі кільця в картер — невтішне одкровення.

Подивитися на щуп. Якщо підозріло рідка моторна олива, це вказує на забруднення пального. Виявлення специфічної жовтої або білої емульсії на щупі означає, що в масло потрапив антифриз.

Погляд на двигун зверху. Досвідчені водії зазначають, що коли вживані автомобілі переходять з рук в руки, двигуни часто чистять, щоб приховати потенційні витоки масла або антифризу. Іноді це робиться не дуже ретельно, і задня частина двигуна залишається немитою. Тому варто ретельно оглянути задню частину двигуна за допомогою ліхтарика та дзеркала.

Якщо двигун покритий тонким шаром сухого пилу, швидше за все, він залишився недоторканим — це позитивна ознака. З іншого боку, це може свідчити про майстерність продавця у маскуванні слідів втручання.

Інтерпретація вихлопних газів. Відтінок диму вихлопної труби дає цінні підказки. Сірий або синій вихлоп вказує на надмірне споживання мастила, тоді як чорний дим сигналізує про аномалії паливної системи.

Хоча ці індикатори дають змогу попередньо оцінити проблеми з двигуном, все ж таки важливо довірити остаточну діагностику фахівцю.

Нагадаємо, у період дії режиму воєнного стану автомобілі, які є у громадян або знаходяться на балансі підприємств, можуть бути вилучені на потреби армії. Більш детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

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