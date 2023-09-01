ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольскому напрямках, — Генштаб

Український наступ триває. ЗСУ успішно просуваються на Мелітопольському напрямі, зокрема, на ділянці Новоданилівка — Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповів під час телемарафону речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його інформацією, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

«На напрямку Новоданилівка — Новопрокопівка мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — розповів він.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області та Вербового Запорізької області», — зазначив спікер.

Як підкреслив Ковальов, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Тривають важкі бої. За добу відбулося 25 бойових зіткнень», — констатував він.

Водночас в Інституті вивчення війни відзначили, що ЗСУ відбили спроби російських окупантів контратакувати в районах Бахмута та стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.

Нагадаємо, ворог зазнає втрат на всіх ділянках українського фронту. За минулу добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів та десятки одиниць військової техніки.

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