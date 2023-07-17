«Перетворює голод людей на зброю»: в ЄС засудили вихід росії із зернової угоди

росія своїм рішенням вийти із зернової угоди створила багато проблем для всього світу. Це рішення зовсім невиправдане. Так голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прокоментував вихід країни-агресора з «угоди».

«Мені дуже шкода говорити сьогодні про те, що росія відмовилася продовжувати цю угоду. Це щось дуже серйозне, що створить велику кількість проблем для багатьох людей у всьому світі», — заявив Боррель.

За його словами, Євросоюз робитиме все можливе для того, щоб зробити українське зерно доступним для тих, хто його споживає за допомогою коридорів солідарності.

«Я мушу засудити росію за це рішення, абсолютно невиправдане, що перетворює голод людей на зброю», — сказав голова дипломатії ЄС.

Боррель також додав, що вважає «повною нісенітницею» кремлівські звинувачення в обмеженні експорту російської сільгосппродукції з використанням санкцій.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував дії російської сторони. За його словами, українська сторона направить запит до ООН і Туреччини відносно ситуації, що склалася.

«Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ після офіційного сигналу російської федерації підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об'єднаних Націй та Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як президентові України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року, у Стамбулі відбулося підписання зернової угоди. Тоді Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальний договір було підписано росією. Її на підписанні представляв міністр оборони сергій шойгу. Домогтися укладання договору вдалося за посередництва президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

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