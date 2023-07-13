Знов у Юрмалі: стало відомо, де зупинилась Алла Пугачова в Латвії

Як і планувалось, минулого тижня Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним та дітьми прибула до Юрмали. Сім'я орендувала розкішну віллу «Марта» площею 210 квадратних метрів.

Про це пишуть латвійські ЗМІ.

За їхньою інформацією, на віллі все передбачено для комфортного проживання: простора вітальня, кухня, дві спальні, кінотеатр і навіть власний сад з камінням.

Але елітна нерухомість коштує Примадонні у велику суму.

«Вілла коштувала близько 150 тисяч на місяць влітку. Але якщо це не сезон, можна орендувати і за 10 тисяч євро на місяць», — каже рієлтор.

ЗМІ припускають, що зірки залишаться в Юрмалі на все літо. Подібне житло здається лише на тривалий термін.

«Там справді дуже багато нюансів: складна підготовка самої вілли до приїзду гостей, наприклад. Власникам просто невигідно здавати на короткий термін. Також вілла завжди орендується лише вся цілком. На цей час вона здана до кінця літа», — підтверджує приїзд Пугачової агент з нерухомості.

Очевидно, Алла Борисівна прибула на морський курорт не лише засмагати на пляжі. Наприкінці липня в Юрмалі відбудеться фестиваль її близької подруги Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Артистка завжди підтримувала Лайму своєю присутністю на концертах, а, за чутками, цього року вийде на сцену.

Працювати планує і 47-річний Максим Галкін. У артиста заявлено кілька виступів у латвійських містах, включаючи Юрмалу.

Примадонна не шкодує великих сум на комфортний відпочинок, щоб порадувати дітей Гаррі та Лізу. Як пишуть журналісти, днями до сім'ї приєднається і Христина Орбакайте. Після подорожі Італією співачка разом з чоловіком та дочкою Клавдією влаштувалася на одній з вілл Юрмали.

Нагадаємо, під час подорож Італією Христина та її діти викликали захват українців, які написали, як «приємно знати, що існують росіяни проти вбивств і ґвалтувань інших народів!».

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