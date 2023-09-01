Залишилося два дні: українцям нагадали, як заплатити за світло менше

Тем українцям, що хочуть заплатити за світло лише за фактом споживання електроенергії і таким чином заощаджувати на сімейному бюджеті, необхідно вчасно передавати показники лічильників. Граничний термін передачі показників цього місяця — 3 вересня.

Про це нагадали у ДТЕК.

«Нагадуємо про те, що настав час передавати покази лічильників. Покази, які будуть надані до 3 вересня, допоможуть сформувати рахунок лише за фактично спожиту електроенергію», — йдеться в повідомленні.

В ДТЕК просять передавати покази виключно за наявності безпечної можливості та доступу до лічильника.

Як відомо, з 1 червня 2023 року в Україні діють нові тарифи за електроенергію, перші платіжки з цим тарифом українці отримали вже у липні. Так, якщо раніше, до підвищення, ціна різнилася залежно від обсягів споживання (до 250 кВт-год на місяць і вище), то зараз потрібно платити 2,64 гривні за кВт-год не залежно від обсягів споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, чому вони отримують платіжки за електрику, якою не користуються.

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