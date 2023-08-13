Українцям пояснили, чому вони отримують платіжки за електрику, якою не користуються

З літа цього року споживачам підвищили тарифи на електроенергію, платіжки приходять навіть на ті квартири, господарі яких виїхали до більш безпечних регіонів.

В компанії YASNO нагадали громадянам, що робити в такому випадку.

Для того, аби споживачам не нараховували платню за кіловат-години, які вони не споживають, кожного місяця потрібно передавати «нульові» показники лічильників. В іншому випадку домогосподарству нарахують споживання за середьнодобовим показникам. Адже оператор не знає, чи живе хтось у квартирі, чи показання лічильників просто не передають.

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Інший випадок — якщо в оселі є автоматична система обліку електричної енергії АСКОЕ. Тоді оператор бачить, що електроенергію не споживають, тому нарахувань не буде.



Щоб уникнути нарахування споживачам радять:

Вимкнути всі електроприлади та щомісяця передавати одні й ті ж самі останні зафіксовані показання лічильника.

Чи звернутися до оператора й попросити тимчасово припинити електропостачання — потім його можна буде увімкнути повторно.

Також в компанії відповіли на запитання жінки, яка поскаржилася на те, що у платіжках вказується рекомендований платіж — за два місяці: «Сума очікуваного нарахування є рекомендованою. Кожен клієнт особисто обирає, чи сплачувати лише за фактично спожиті кіловат-години або також і за очікуване споживання. Водночас здійснюючи платіж наперед, ви маєте можливість не сплачувати у наступному місяці».

Нагадаємо, що одним із варіантов заощадження грошей може бути встановлення в оселях двозонних лічильників електроенергії.

Якщо у громадян була заборгованість за електрику як до підвищення тарифів, так і після, то старі борги потрібно платити за старими цінами, а нові — за новими.

Фото Pixabay

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