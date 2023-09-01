Написано, що у людини немає нирки, а операція не проводилася: в РНБО анонсували покарання ухилянтів і лікарів-хабарників

У зв'язку з необхідністю поповнювати ряди ЗСУ новими людьми влада має намір не тільки роздавати більшу кількість повісток, а й виявити всі підроблені документи по результатам діяльності війського-лікарських комісій.

В разі виявлення порушень на медиків та ухилянтів чекає відповідальність.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз в країні перевіряють ВЛК та викривають осіб, що видавали та отримували фіктивні довідки про непридатність до військової служби під час війни.

«Така перевірка почалася. Вона триває. За 2−3 тижні ми будемо мати остаточні результати перевірки», — повідомив посадовець.

Данілов зауважив, що фахівці виявили «кричущі випадки», які стосуються неправдивої непридатності громадян. Один із прикладів — вказали, що людина не має однієї нирки, тоді як операцій такі «пацієнти» не переносили. Багатьом громадянам ставили однакові діагнози.

«Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно є непридатна, їй нема чого лякатися. Спокійно буде перевірена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога», — зазначив Данілов.

Тому на порушників чекатиме відповідальність за оформлення фіктивних документів.

«Якщо відповідні органи доведуть, що було скоєно злочин, то всі прізвища, імена, по батькові всіх цих лікарів будуть обов’язково відомі. З прізвищами тих, хто отримав від них таку „допомогу“, цей процес вже йде. Наберімося терпіння, і побачимо результати цієї роботи», — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, наразі анонсовано рішення про відкриття військкоматам доступу до реєстрів МВС, МЗС та ДПСУ, хоча у цієї ідеї вже є критики.

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