Мобілізація в Україні: МОН перевірить «доцільність» здобуття чоловіками другої та третьої вищої освіти

В Україні, де триває загальна мобілізація, держава впритул взялася за перевірки чоловічої частини населення, які з окремих причин мають відстрочку від призову або взагалі йому не підлягають. Як розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, зараз проводяться перевірки роботи військово-лікарських комісій в регіонах, де з початку повномасштабного вторгнення різко зросла захворюваність, яка виключає призов до війська, передає Українське радіо.

За його словами, також розглядається й питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти. Цим наразі займається Міністерство освіти і науки.

«Перевірка рішень ВЛК вже триває. Цим займається відповідна установа, яка займається правами людини. В процесі перевірки були виявлені цікаві факти, коли видавалися довідки людям нібито про відсутність в них однієї нирки, які фізично неможливі без хірургічного втручання, без перебування на стаціонарі тощо», — розповів Данілов.

Він додав, що влада припускає, що існують організовані злочинні групи, які займаються тим, що допомагають ухилятися від призову: «Для того, щоб поставити в цьому крапку, було прийнято рішення перевірити, як так сталося, що на певних територіях кількість хворих, з інвалідністю зросла в десятки разів в порівнянні з 2021 роком. Якщо людина дійсно хвора, непридатна, то їй немає чого хвилюватися. Якщо ж ті чи інші питання вирішувалися за гроші, то буде проведена перевірка і прийняті рішення. Якщо діяння буде підпадати під певний кодекс, вони нестимуть покарання, яке виноситиме суд».

«Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом — 40−50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство», — зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни: «Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні буде вирішувати відповідне міністерство».

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський анонсував масштабні перевірки рішень ВЛК по всій Україні. А адвокат Роман Сімутін розібрав та спростував найпоширеніші міфи про мобілізацію.

Фото: Українське радіо

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